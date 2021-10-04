زيادة تعرفة الكهرباء بعد عامين.. باستثناء «السكني»

وطن النهار

كشف وزير الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي عن دراسة تعكف عليها الوزارة لزيادة التعرفة على جميع القطاعات باستثناء القطاع السكني معلنا انه من المتوقع ان تقر الزيادة بعد عامين في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.

واضاف خلال مؤتمر صحافي ان «خطة الوزارة الاستراتيجية من 2020 الى 2030، تتضمن 5 أهداف رئيسة ابرزها تلبية احتياجات البلاد من الماء والكهرباء، العمل وفق اسس اقتصادية، التحول الرقمي، التنمية المستدامة، والتميز المؤسسي والتنمية البشرية»، لافتا الى ان تعديل تعرفة الاستهلاك على جميع القطاعات باستثناء القطاع السكني سيكون احد محاور الخطة.

وقال العتيبي إن «الوزارة تهدف الى زيادة القدرة الكهربائية والمائية خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة 50% من خلال زيادة الطاقة الانتاجية من الكهرباء 8 آلاف ميغاواط.

واشار الى ان هناك «مشاريع محطات طاقة متجددة تنفذها الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بقدرة 5 آلاف ميغاواط»، كما لفت الى وجود «خطة لتشغيل جميع محطات انتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي والوقود النظيف اعتبارا من العام المقبل».

واوضح العتيبي ان الوزارة تسعى من خلال خطتها الى خفض كلفة وحدة الكهرباء والماء من خلال زيادة كفاءة المحطات.

واوضح ان مواد العزل المستخدمة في البناء ستكون مدعومة من الحكومة سعيا الى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء برفع كفاءة اجهزة التكييف، مبينا ان العدادات الذكية ستركب وفق برنامج زمني محدد بحيث يتم تركيب 50 ألف عداد في عام 2021 و300 ألف في 2022 ومثلها في عام 2023 و150 ألفا في عام 2024.

وبين ان ايصال التيار الكهربائي للمناطق السكنية والمشاريع التنموية سيكون ضمن خطة الوزارة مثل مشروع المطلاع في الربع الاول من العام 2023 للكهرباء والربع الاخير من 2024 لايصال المياه، وعبر عن امله في الا تتأخر مشاريع الوزارة مثل الطاقة الشمسية والشراكة مع الزور والخيران حتى لا تكون هناك مشكلة في عام 2025.

