«الزراعة»: «السدر» بدلاً من النخيل في الشوارع

وطن النهار

أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف أهمية الزراعة وتنمية الغطاء الاخضر في البلاد عبر غرس انواع جديدة من النباتات تكون ملائمة أكثر للبيئة الكويتية ولطقسها الحار.

وقال اليوسف لـ«كونا» خلال تدشين الهيئة حملة التشجير للموسم الزراعي (2021-2022) ان التوجه الجديد للهيئة غرس أشجار «السدر» في الطرق السريعة والعامة وداخل المناطق وخارجها والصحراء وغيرها من الأماكن بدلا من «النخيل».

واضاف ان اليوم هو الانطلاقة الاولى لخطوة المليون ميل لزراعة أشجار «السدر» كونها من النباتات التي تتحمل الحرارة العالية ولا تستهلك الكثير من المياه ولا تحتاج لصيانة دائمة على عكس أشجار «النخيل» التي تحتاج لرعاية كبيرة ومياه كثيرة وكلفتها عالية.

واوضح انه لن يسمح الآن بزراعة «النخيل» في الطرق والحدائق العامة إلا في البيوت والمزارع الخاصة فقط، مبينا ان التوجه الجديد ايضا للهيئة زراعة «السدر» في المحميات الطبيعية كما سيتم وضع مناحل للهواة هناك وتوفير الامن الغذائي.

