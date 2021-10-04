«الائتمان» حصل على شهادة «أيزو»

وطن النهار

حصل بنك الائتمان الكويتي على شهادة أيزو، الخاصة بمعايير أنظمة إدارة استمرارية الأعمال في مجال الأمان والمرونة - أنظمة إدارة استمرارية الأعمال وهو معيار نظام الإدارة المنشور وفق أحدث اصدار من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (International Organization for Standardization) والذي يحدد المتطلبات اللازمة لتخطيط الإدارة الموثقة وتأسيسها وتنفيذها وتشغيلها ومراقبتها ومراجعتها وصيانتها وتحسينها باستمرار.

وعبرت المتحدث الرسمي باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحافي لها امس عن هذا الإنجاز المتميز، حيث تنضم «الأيزو» الجديدة لبقية الشهادات التي حصل عليها البنك في السابق إلا أن هذه الشهادة تثبت تميز البنك في التطبيق والامتثال لمتطلبات المنظمة الدولية للمعايير.

وقالت الخشتي إن الشهادة تؤكد على الكفاءة التشغيلية للبنك وقدرته على التعامل بشكل منهجي مع الحوادث والأزمات والتعافي من الكوارث، ما يعزز من قدرته على الاستمرار في إدارة أعماله وتقديم خدماته في كل الأحوال، ومهما كانت الظروف.

وأكدت أن الشهادة تأتي تتويجا لجهود تطوير العمل في إدارات وخدمات البنك التي بذلت على مدى الأعوام الماضية لتطبيق المعايير الدولية للجودة والأمن واستكمالا لمسيرة البنك والتزام إدارته بتفعيل خطته لتحقيق الحوكمة.

وأشارت إلى أن «هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود التي بذلتها إدارة البنك والعاملون فيه، والتي أثمرت سلسلة من الإنجازات التي تصب في مصلحة المواطنين المستفيدين من خدمات البنك، فضلا عن توسيع شبكة الربط الإلكتروني مع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والبنوك التجارية، وهي الخدمات التي كان من شأنها زيادة معدل المعاملات الإلكترونية التي يتم إنجازها عبر موقع البنك بشكل كبير.

وفي السياق ذاته، أعلنت الخشتي: أن بنك الائتمان الكويتي وقع بروتوكول تعاون مع البنــك الأهلي الكويتي بهدف تفعيل وطرح مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي من شأنها تسهيل المعاملات المصرفية لعملاء البنك المتعاملين مع بنك الائتمان الكويتي وتحويل دفعات القروض الخاصة بالعملاء إلى حساباتهم مباشرة دون حاجة لمراجعة أي من فروع البنك.

وذكرت الخشتي أن «الائتمان» حرص دائما من خلال الإدارة التنفيذية على ميكنة خدمات البنك وجعلها متاحة أمام العملاء ليجعل حياة عملائه أكثر سهولة‎.

ووقع الاتفاقية كل من نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف والرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي الكويتي لؤي مقامس بحضور عدد من مسؤولي كل من الطرفين.

وأكدت الخشتي: أن توقيع بروتوكول الشراكة للربط الإلكتروني يأتي من منطلق تفعيل دور الحكومة الإلكترونية والحرص على تطوير الأداء والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يوفرها البنك بما يخدم العملاء وتسهيل الإجراءات اليومية وتقديم أفضل خدمة لهم.

وأضافت أن هذه الخطوة المهمة من قبل بنك الائتمان الكويتي والبنك الأهلي الكويتي تمثل نموذجا عمليا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وبما ينعكس إيجابيا لمصلحة المواطن الكويتي الذي يطمح للحصول على خدمات مميزة.

ومن جانب آخر، مرفق بيان إحصائي بإجمالي المبالغ المصروفة لكل من القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة شهر سبتمبر 2021.

بيـــان إحصائي بإجمالي المبالغ المصروفة لكل من القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة عن شهر سبتمبر 2021.

