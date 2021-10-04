«دقَّ الجرس»

وطن النهار

عاد الطلبة الى الدراسة حضوريا بعد عام ونصف العام من اغلاق المدارس بسبب انتشار جائحة كورونا، فيما تجاوزت وزارة التربية اختبار تنظيم خطة العودة الآمنة للطلاب في اليوم الأول، حيث انتظم نصف طلاب مدارس الكويت الحكومية والخاصة بمقاعدهم الدراسية في مراحل رياض الاطفال والابتدائية والمتوسطة، بعد تقسيمهم الى مجموعتين وسط اجراءات صحية استثنائية.

ودشن الطلاب يومهم الدراسي الأول بعد غياب طويل بعمل فحص الحرارة وتعقيم الأيدي مرتدين كماماتهم، فيما قدم طلاب المرحلة الثانوية شهادات التطعيم أو فحص الـ PCR التي تثبت خلوهم من فيروس «كورونا»، في حين عاد قرار وزارة الصحة الصادر ليلة السبت الماضي بالأثر الايجابي نحو تسهيل اجراءات دخول الطلاب الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح دون الحاجة لتقديم فحص الـ PCR، بينما استمر تطبيق قرار الفحص للطلبة والمعلمين غير المحصنين. من جانبه، وبينما أكد وزير التربية د. علي المضف، أن الوزارة عملت خلال الاشهر الستة الماضية على تجهيز المدارس وتدريب المعلمين والاداريين، بالاضافة الى الطلاب والطالبات، قال: إننا «نطمح أن يكون الفصل الدراسي الثاني عودة كاملة آمنة»، مشيرا الى تحقيق الكثير من الانجازات التي سعوا اليها بالتعاون مع وزارة الصحة، وأبرزها تحقيق الاشتراطات الصحية وتوفير بيئة آمنة للجميع، مبينا أنه سيتم تقييم عودة المتعلمين بعد شهر وسيتم اتخاذ القرار المناسب وفق الظروف الصحية».

