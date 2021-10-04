الفارس: جامعة عبدالله السالم باكورة منهاج تعليمي عالٍ ومرموق

وطن النهار

رحب وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس برئيس وأعضاء المجلس التأسيسي لجامعة عبد الله السالم، ومباركا لهم ثقة القيادة السياسية في تكليفهم بوضع حجر الأساس للانطلاق نحو تأسيس جامعة جديدة في تاريخ الكويت، كما نقل تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء للمجلس وتوجيهاته أن تكون جامعة عبد الله السالم صرحاً علمياً رائعاً يرفع من شأن الكويت في القطاع التعليمي والبحثي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بعد الاجتماع التمهيدي الأول للمجلس التأسيسي برئاسة د. موضي عبد العزيز الحمود وعضوية كل من: د.علي المطيري، د. فواز العنزي، الدكتور عادل الحسينان، الدكتور مشاري الناهض، د. خولة الجناعي، د. ديمة الوقيان، د. أحمد الحنيان، د. عبد الحميد علي.

باكورة منهاج

وقال الفارس في تصريح صحافي: إن مشروع تأسيس جامعة عبد الله السالم يعد لحظه تاريخية في مسيرة التعليم العالي في الكويت، مشيرا الى أن الجامعة تعتبر مشروعاً علمياً وصرحاً واعداً يحتاج الى تضافر كل الجهود خاصة مع وجود أعضاء من أصحاب الخبرة والاختصاص المكلفين في هذا المجلس، والذي يقع على عاتقهم مسؤولية وضع الرؤية وخارطة الطريق، ومتطلبات التأسيس لهذه الجامعة لكي تأخذ مسارها الصحيح، وتكون باكورة منهاج تعليمي عالي ومرموق ذات تخصصات متسقة مع أهداف الدولة التنموية.

وأشار الفارس الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي لما له من أهمية في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد، وجاء مرسوم جامعة عبدالله السالم ليكون جنباً الى جنب مع الشقيقة الكبرى جامعة الكويت لتلعب دورها كشريك استراتيجي في صناعة التعليم العالي، ومنبراً انسانياً لبناء الفكر الخلاق، ونقل العلم والمعرفة، واعداد الطاقات البشرية المؤهلة، للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة وتطوير المجتمع، واثراء متطلبات السوق العمل من المخرجات العلمية الفكرية والابداعية، بما يتلاءم مع الخطة التنموية وبرنامج العمل الحكومي بشأن الجانب التعليمي ومواكبة مؤشرات الجودة الأكاديمية، تماشيا مع رؤية الدولة لعام 2035 في تحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وتحقيقا لأهم مرتكز من مرتكزات الرؤية وهو الرأس المال البشري والابداعي. وأكد الفارس دعمه الكامل لرئيس وأعضاء المجلس التأسيسي في أداء عملهم، مشددا على أهمية تحديد جدول زمني لاستقبال أول دفعة من الطلبة في الجامعة في القريب العاجل، مع ضرورة الموازنة السليمة بين سرعة الانجاز وجودة الانتاج بخطوات ثابتة دون اختزال للمراحل الأساسية للانطلاق السليم لباكورة المسار التعليمي لجامعة عبد الله السالم. من جانبها تقدمت د. رئيس المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د. موضي الحمود نيابة عنها وعن أعضاء المجلس بالشكر الجزيل للقيادة السياسية ولسمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وللوزير الفارس على الثقة الغالية في تكليفهم لوضع حجر الأساس لجامعة عبدالله السالم، كما تقدمت بالشكر لجامعة الكويت لتسخيرها جميع الامكانات أمام المجلس، للانطلاق بكل سلاسة نحو تحقيق الهدف المنشود في ارساء قواعد جامعة عبدالله السالم.

