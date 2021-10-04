منى القطان لـ «النهار»: أسعى لرفع الراتب الأساسي للمعلم

وطن النهار

لأول مرة في تاريخ جمعية المعلمين الكويتية منذ نشأتها عام 1962م، تترشح امرأة لرئاسة مجلس الادارة، لتنافس بذلك الرئيسين في قائمتي التغيير والمعلمين، وهي حاصلة على شهادة دكتوراه الفلسفة في أصول التربية عام 2015، وتعد احدى أبرز الكفاءات التربوية التي ظهر دورها في الميدان التربوي خلال العقدين الماضيين من خلال أنشطة وفعاليات وبرامج الجمعية.

النهار أجرت لقاء مع المرشحة د. منى سعود القطان عند إعلانها عن ترشحها لرئاسة الجمعية رسميا مستندة بذلك على خبرتها في العمل النقابي وفي الميداني التربوي طوال الـ 25 عاما الماضية، لتسليط لضوء على أبرز القضايا التي تهتم فيها وما هي رؤيتها المستقبلية وتطلعاتها للنهوض في عمل الجمعية والارتقاء بدور المعلم، والتي أكدت أن أحد الملفات المهمة التي تسعى إلى تحقيقها رفع الراتب الأساسي للمعلم، إلى جانب القضايا العالقة التي نحرص على الانتهاء منها قبل البدء في التطوير مثل قانون حماية المعلم ومشاكل الترقي لدى معلمات رياض الأطفال واستكمال الدراسة واعتماد الشهادات وتحديث اللوائح والقرارات والقوانين وفق المستجدات على الساحة التربوية. وأشارت إلى أهمية إلغاء الأعباء الادارية عن المعلم وتفريغه لممارسة مهنته الاساسية، مؤكدة على أنها ستعمل على تشكيل فرق عمل من المعلمين وشاغلي الوظائف الاشرافية في جميع المراحل لوضع الرؤى المستقبلية وآليات العمل في الجمعية لمعالجة القضايا التربوية التي يعاني منها أهل الميدان التربوي، منوهة إلى أنها ستعمل على تسخير مهاراتها وخبراتها وقناعاتها الاكاديمية لخدمة المعلم والمتعلم والعملية التعليمية.



وقالت: استقلاليتي تعطيني الدافع لاتخاذ قرارات لصالح الميدان التربوي بعيدا عن أي مصالح أخرى، لافتة في نفس الوقت إلى أنها مستعدة على وضع يدها بيد أي معلم مخلص بين القائمتين لخدمة الميدان التربوي، معتبرة ان الاختلاف في وجهات النظر والتنوع في الطرح والأفكار أرض خصبة للابداع والتطور. وذكرت أنها ستشرك المعلمين في اتخاذ القرارات وترتيب أولياء المطالب ووضع الحلول والمقترحات، مؤكدة على أن الميدان التربوي سيكون متابعا لخطوات سيرهم وآلية عملهم في الوسائل الاعلامية والالكترونية. وحول انشقاقها عن قائمة المعلمين ونزولها مستقلة، قالت القطان: كلمة انشقاق لا تنطبق علي أبداً ومرفوضة جملة وتفصيلاً لأني لم أكن تابعة لأحد يوماً، لا لجماعة ولا قائمة ولا توجه، كل ما هنالك كنت أعمل في الجمعية التي تمثلني ومعنية في المعلمين واستثمر وقتي في خدمة زملائي في الميدان بما أحمله من مهارات. وفيما يتعلق حول تمرير بعض الرؤساء السابقين معاملات لصالحهم وأقربائهم، أكدت القطان أن بعض الأمور المتداولة بين الناس في مختلف المؤسسات لا دليل على صحتها ولا مستمسك عليها في هذا الشأن، وأنا شخصيا لا أملك حقائق تنفيها أو تؤكدها، وتناولت القطان العديد من المواضيع المهمة الخاصة في الميدان التربوي من خلال اللقاء التالي، فإلى التفاصيل:



? في البداية، دعينا نتعرف على الدكتورة منى القطان، ومسيرتها في الميدان التربوي؟



? د. منى سعود القطان، بكالوريوس علوم / رياضيات، عملت معلمة رياضيات مرحلة ابتدائية عام 1997م في مدرسة الشامية المشتركة بنات لمدة 5 سنوات ومن ثم معلمة علوم في نفس المدرسة لمدة 3 سنوات، وأشرفت على أنشطة وبرامج علمية وتعليمية منها العلوم المرحة وشاركت في حملات للبيئة وأنشطة تطوعية، تم ترقيتي إلى رئيسة قسم علوم عام 2005 م في مدرسة النزهة الابتدائية بنات سابقاً لطيفه البراك حاليا، وعملت كرئيسة قسم لمدة 3 سنوات ثم أخذت تفرغ كامل لدراسة الماجستير في كلية الدراسات العليا جامعة الكويت تخصص إدارة وتخطيط تربوي وحصلت على شهادة الماجستير عام 2010 م ومن ثم عدت للميدان التربوي واستكملت وظيفتي وبعد ذلك تمت ترقيتي إلى مديرة مساعدة عام 2016 م



? د. منى القطان، تعد المرأة الأولى التي تعلن ترشحها لرئاسة مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، ما الدافع وراء هذا الترشح؟



? الدافع من وراء هذا الترشح، تسخير جميع مهاراتي القيادية وخبرتي في الميدان التربوي وأفكاري وقناعاتي الأكاديمية لخدمة المعلم والمتعلم والعملية التعليمية.



? أنت عضو فاعل في الجمعية لما يقارب العقدين، وتنتمين لقائمة المعلمين الحالية، ما السبب وراء انشقاقك ونزولك مستقلة لرئاسة الجمعية؟ هل هناك مشاكل حدثت؟ أم أن السياسة الذي يسير عليها الاعضاء لا تتوافق مع رؤيتك؟



? كلمة انشقاق لا تنطبق علي أبداً ومرفوضة جملة وتفصيلاً لأني لم أكن تابعة لأحد يوماً، لا لجماعة ولا قائمة ولا توجه، كل ما هنالك كنت أعمل في الجمعية التي تمثلني ومعنية في المعلمين واستثمر وقتي في خدمة زملائي في الميدان بما أحمله من مهارات وأسخر طاقتي لكسب العديد من الخبرات الجديدة وخاصة في المجال الإعلامي وبعدها تم عرض منصب عضو مجلس إدارة علي ووافقت لأن عندي قناعة بأن الإنسان حتى يكون مؤثراً يجب أن يكون صاحب قرار ويلتقي بالقيادات، وأصبح لدي الآن ولله الحمد خبرة في العمل النقابي، وما ترأسته من فعاليات للجمعية من مؤتمر تربوي ومهرجان شكراً معلمي كان لملامسة مجلس الإدارة لمهاراتي القيادية وإيماناً منهم بقدراتي، والآن حان الوقت بأن أتيح لنفسي الفرصة لخوض هذه التجربة في قيادة جمعية المعلمين الكويتية.



أخلاقيات التعامل



? ما فرصك للوصول لرئاسة مجلس ادارة الجمعية في ظل وجود قائمتين تتنافسان على المجلس الجديد للدورة القادمة؟



? حين يكون الإنسان فاعلاً في مجتمعه وله الأثر الطيب في أعماله التطوعية وفي مجال تخصصه ويكون همه وشغله الشاغل عمل الخير ويحمل مبدأ حب الخير للغير، حيث التقى وقدم وشارك مع إخوانه المعلمين والمعلمات في جميع الأنشطة والفعاليات، ما أعطتهم انطباعاً وقناعة بما يحمله من فكر وملامسة أخلاقياته في التعامل، يود بعد هذه المسيرة أن يراعى ما ترك من أثر في النفوس، وهذا ما تفاجأت به من أهل الميدان معلمين ومعلمات ومن خارج الميدان التربوي، ما جعلني أستشعر حلاوة العطاء وأعرف قيمة ما أقدمه لأن جمهوري من الشخصيات الأكاديمية والمعلمين المبدعين وأصحاب الفكر والثقافة العالية، وأنا في كل الأحوال اعتبر ترشحي بحد ذاته فوزاً ومكسباً حقيقياً لي.



? هل تعتقدين ان المجالس السابقة قامت بدورها بالشكل المطلوب في خدمة المعلمين والميدان التربوي؟



? لكل مجلس اجتهاداته وأسلوبه في التعامل مع قيادات الوزارة أو اللجنة التعليمية في مجلس الأمه فهي متفاوتة وكان الإنجاز الحقيقي هو حصول المعلمين على الكادر، فلكل مجتهد نصيب وبكل تأكيد تحدث هناك إخفاقات في الاجتهادات والمساعي.



? يتداول بين البعض، أن هناك بعض رؤساء واعضاء مجالس ادارات جمعية المعلمين الكويتية، استغلوا منصبهم في تمرير المعاملات لصالحهم وأقربائهم، ما رأيك؟



? بعض الأمور المتداولة بين الناس في مختلف المؤسسات لا دليل على صحتها ولا مستمسك عليها، وأنا شخصيا لا أملك حقائق تنفيها أو تؤكدها.



? هل لديك سياسة أو نهج معين ستتبعينه في حال حالفك الحظ في الفوز بالرئاسة؟ وما هو؟



? بكل تأكيد، لكل قيادي نهج وسياسة داخلية في مؤسسته وخارجية مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، فهناك مبادئ في عملي، استقلاليتي تعطيني الدافع لاتخاذ القرارات التي فيها صالح الميدان وبعيدة عن أي مصالح أخرى، كما أملك الاستعداد لوضع يدي بيد أي معلم مخلص من القائمتين لخدمة الميدان التربوي، حيث المرونة وعدم التصادم هي سياستي المعهودة في إنجازاتي، ولدي إيمان قوي بضرورة تكامل وتكاتف الجهود مهما اختلفنا من وجهات نظر فالتنوع في الطرح والأفكار أرض خصبة للإبداع والتطور، وسأحرص دائماً على شعور المعلمين بالولاء والانتماء لجمعيتهم وذلك بتحقيق مطالبهم وتوفير متطلباتهم وسيادة العدالة والموضوعية، وسأقوم بإشراك المعلمين في اتخاذ القرارات وترتيب أولويات المطالبات في القضايا ووضع الحلول والمقترحات كما ستكون هناك فرق عمل لوضع جداول وخطط للبرامج والأنشطة التعليمية والتنموية والترفيهية والتي ستوزع بكل عدالة على المعلمين في جميع المناطق التعليمية، وسأتبع مبدأ الشفافية والوضوح في كل مساعي مجلس إدارة الجمعية وسيكون الميدان متابعا لخطوات سيرنا وآلية عملنا بكل الوسائل الإعلامية والبرامج الالكترونية.



القضايا العالقة



? باعتقادك، ما هي الملفات المهمة التي يجب إعادة النظر فيها؟



? هناك قضايا عالقة حتى الآن لم يتم حلها ومداها وفائدتها بعيدة المدى وليست لفترة محدودة فقط، فنحن سنحرص على الانتهاء منها قبل البدء في التطوير منها، مثل قانون حماية المعلم، رفع الراتب الأساسي للمعلم للاستفادة منه ما بعد التقاعد، مشاكل الترقي لدى معلمات رياض الأطفال، استكمال الدراسة واعتماد الشهادات، تحديث اللوائح والقرارات والقوانين وفق المستجدات على الساحة التربوية.



? كيف يمكن تعزيز أو تفعيل دور المعلم لتأدية مهنته بالشكل المطلوب؟



? تفعيل دور المعلم يتم من خلال تحفيزه، وذلك من خلال الحصول على متطلباته واحتياجاته بتوفير وتسخير جميع الإمكانات المادية حتى يقوم بعمله على الشكل المطلوب دون إشعاره بأنه مظلوم في هذه المهنة، وتقدير جهود صانع الاجيال وما يقدمه لخدمة أبنائه الطلبة وتعاونه مع زملائه واحترام رأيه، بالإضافة إلى إشراك المعلم في اتخاذ القرار وأن يكون جزءا رئيسا في اعتماد أي فلسفة تعليمية جديدة، بالإضافة إلى المرونة في التعامل معه من خلال الإدارات المدرسية، فضلا عن الاهتمام بتنميته المهنية بالشكل الذي يليق بمكانته وفكره وثقافته، علاوة على تشجيع المبدعين من المعلمين والمنجزين وأصحاب الشهادات العليا، ناهيك عن أهمية تعديل نظام الترقية حسب معيار الأكفأ في الإنجاز والعلم والفكر والثقافة وليس فقط سنوات الخبرة، إلى جانب تغيير نظام ومعايير اختيار القيادات في الإدارات المدرسية.



? ما رأيك بمقترح رخصة المعلم؟



? مقترح رخصة التعليم رائع وأتمنى تطبيقه لأنه يضمن التطوير الشخصي للمعلم والذي سينعكس على أدائه وإنتاجيته.



? ماذا ممكن ان تقدمينه لأعضاء الهيئة التعليمية؟ وهل يمكنك احداث التغيير نحو تعزيز مكانة المعلم؟



? حين يكون هناك رضا عن أداء المعلم مجتمعياً سينعكس بكل تأكيد على نظرة المجتمع له ورفع مكانته، ومتى ما شعر الجميع بتقدير القيادة له ولمكانته ودوره المهم وتأثيره الفاعل على الأبناء بكل تأكيد سيتم تعزيز دوره ورفع مكانته اجتماعيا ونحن سنعمل في هذا الاتجاه ونسخر البرامج لخدمته.



? هل اهتمام الجمعية ينصب على المعلمين الكويتيين، أم لجميع المعلمين؟ وكيف؟



? جمعية المعلمين الكويتية تقدم خدماتها لكل المعلمين أما القرارات فهناك قرارات ينصب صالحها للكويتيين فقط وهناك أيضا مطالبات ومساع لغير الكويتيين من فئة البدون أو الوافدين فالإنسانية وخدمة المعلم بعيدة عن أي تصنيف.



استنزاف الجهود



? ما قراءتك للميدان التربوي؟ هل يسير بالاتجاه الصحيح؟



? هناك قرارات سريعة وكأنها استجابات وردود أفعال لأحداث وبالتالي ستكون غير صائبة وحين يتم اختيار فلسفة تعليمية جديدة لا يتم تدريب المعلمين بالشكل الكافي وبالتالي لن يتم تطبيقها بالشكل المطلوب وتظل مسألة اجتهادات تستنزف وقت وجهد المعلم وما إن يتمكن منها إلا وتغيرت بشيء جديد والعودة لنقطة الصفر، للبدء من جديد والتأقلم وتقبل القرار !، وعلينا ألا نصدر قرارات في تغيير الفلسفات التعليمية دون مجموعات تجريبية تؤكد لنا نتائج حقيقية تدفعنا لتعميمها أو إلغائها، كما يتطلب الأمر المرونة في القرارات حين تتضارب مع مصلحة أهل الميدان لأن التطبيق والتنفيذ سيكون مختلفا تماما عما جاء في الورق !



? كيف ترين تعامل وزارة التربية مع ظهور جائحة كورونا؟ وهل كانت جميع قراراتها صائبة؟



? بكل تأكيد ليس جميع القرارات صائبة، فقد تأخرنا في صدور قرار، استمرارية التعليم باتباع أسلوب التعليم عن بعد !، تدريب المعلمين في استخدام برنامج تيمز غير كافٍ، والتعليم عن بعد دون فتح الكاميرا من المعلم والمتعلم سينقص من فاعليته وتجاوب المتعلم واستقباله للمعلومة، ولم يكن هناك توفير للأجهزة وشبكات الانترنت للمعلمين، فكانت جهود رائعة للمعلمين يشكرون عليها.



تعديل المسار



? في النهاية، إلى ماذا تطمح مرشحة رئاسة جمعية المعلمين الكويتية الدكتورة منى القطان؟



? طموحي بأن يكون هناك نقلة نوعية في طريقة التفكير والنظرة الشمولية للوقائع والتأني في إصدار الأحكام واتخاذ القرارات في كل المجالات وليس فقط في مجالنا التربوي، فأنا أتطلع بأن يمتد الأثر في تغيير ثقافة مجتمع نحو الإصلاح والمبادرات الإيجابية وتشجيع الكوادر البشرية المتميزة والاستفادة من العثرات لتطوير الذات وتعديل المسار وأن يكون الهم من أجل الجميع وألا نختار من يمثلنا بدافع علاقاتنا الاجتماعية ولكن بما نحمله من معايير دقيقة نحسن من خلالها اختياراتنا، فنحن بالدرجة الأولى مربون نحرص على غرس القيم قبل إرسال المعرفة، طموحنا أسمى من المسميات والمناصب، فلنجعل أفعالنا ترجمة حقيقية لما نقول ونرفع من شعارات، وطموحي بأن يحصل كل معلم على حقه وأن يكون سعيد أثناء تأديته لمهنته دون الشعور بالظلم.



? هل من كلمة أخيرة أو رسالة ترغبين توجيهها للميدان التربوي؟



? الكلمة الأخيرة، أوجهها لإخواني المعلمين وأخواتي المعلمات، في كل كلمة وكل فعل وكل أثر لك احتسب الأجر من رب العباد فأنت تحمل رسالة الأنبياء والرسل وتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ، فهنيئاً لكم يا معلمين بهذه المكانة العظيمة من رب العباد ولا تنتظروا رضا العباد.



قضايا مهمة



أكدت مرشحة رئاسة جمعية المعلمين الكويتية للدورة الانتخابية 2021/2023 الدكتورة منى سعود القطان، ان من القضايا المهمة التي تسعى إليها، إلغاء الأعباء الادارية عن المعلم وتفريغه لممارسة مهنته الاساسية وتوظيف طاقم إداري بمسميات الأعمال حسب الشواغر.



رؤى مستقبلية



أشارت القطان إلى أن من ضمن الرؤى المستقبلية التي لديها، تنظيم أنشطة وفعاليات وبرامج متنوعة يقوم بإعدادها المعلمين من جميع المناطق التعليمية بشكل دوري ومبرمج وتبرز دورهم في التعليم وتسهم في تبادل الخبرات بينهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا العامة لجميع المعلمين أو المرحلية عبر القنوات الرسمية والحل الودي والشخصي في القضايا الشخصية.



رفع الإنتاجية



أكدت القطان، على أهمية تسهيل وتنظيم لقاء المعلمين أنفسهم بقيادي وزارة التربية لعرض قضاياهم والتباحث في حلها، وليس فقط أعضاء مجلس الادارة، إلى جانب تسخير الوسائل الاعلامية الخاصة بجمعية المعلمين لابراز دور المبدعين من أهل الميدان التربوي والمتميزين من المعلمين وعرض انشطتهم ومشاريعهم وأفكارهم الابداعية وذلك لتشجيعهم ورفع دافعيهم للعطاء والانتاجية.



معالجة القضايا



شددت القطان، على أهمية تنظيم مسابقات تنافسية بين المدارس في مقر جمعية المعلمين حتى نحيي روح الولاء والانتماء للجمعية، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل من المعلمين وشاغلي الوظائف الإشرافية في جميع المراحل التعليمية ومن مختلف التخصصات لوضع الرؤى المستقبلية وآليات العمل في جمعية المعلمين ولمعالجة أبرز القضايا التربوية التي يعاني منها أهل الميدان التربوي.



لسان المعلمين



رأت القطان، ضرورة تنظيم ملتقيات وأمسيات ومعارض في جمعية المعلمين طوال العام الدارسي لتكون الجمعية محضن لكل مبدع من المعلمين والطلبة، مؤكدة على أهمية أن تكون الجمعية لسان حال كل معلم في الميدان التربوي من خلال معايشتها الحقيقية للواقع تدافع عن حقوقه بكل موضوعية وبما فيه المصلحة العامة وتذلل الصعوبات والتحديات التي تواجهه وتحرص على أن تكون الداعم الأول والمحفز له خلال مسيرته المهنية فيفتخر كل معلم بتمثيلها له وتكون ملاذ وواحة المبدعين منهم واكاديمية الطموحين وحلقة الوصل الايجابية والفعالة مع القياديين.



نبذة مختصرة



حصلت الدكتورة منى سعود القطان التي تمتلك خبرة ميدانية لـ 25 عاما، على شهادة دكتوراه الفلسفة في أصول التربية عام 2015، ونالت شهادة ماجستير تربية موحدة من كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت عام 2010، وشهادة مدرب معتمد تنمية بشرية عام 2007، ونالت شهادة رخصة ممارسة الارشاد النفسي والاجتماعي من اكاديمية كونكورد الاميركية 2010، وكانت مدير مساعد في المرحلة الابتدائية وعضو مجلس ادارة جمعية المعلمين لدورتين 2013/2017، ورئيسة اللجنة التحضيرية العليا لمهرجان شكرا معلمي التاسع والاخير 2014.