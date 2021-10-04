الإصلاح قبل التنمية.. لبناء اقتصاد قوي ومتين

مال وأعمال

قالت مصادر موثوقة لـ«النهار»، إن مؤسسات دولية دعت الى اجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة أولاً قبل التوسع في التنمية، موضحة أن الحاجة ماسة للكشف بشفافية عن مواطن الضعف والاختلالات لمعالجتها.

واوضحت أن تحقيق أي تقدم اقتصادي، لابد وأن يسبقه تهيئة للأجواء، منها المناخات السياسية والتشريعية والاقتصادية اللازمة لذلك، وإلا فإن أية جهود في هذا الصدد قد تذهب سدى.

واشارت المصادر ذاتها، الى أن بعض الجهات الاقتصادية الدولية دعت الى توفير قاعدة موثقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، تشمل كل القطاعات دون استثناء ليتسنى ربط كل تلك المؤشرات واستخلاص نتائج مؤكدة وحقيقية لواقع الاقتصاد المحلي. وبينت ان زوال التنافر السياسي النيابي الحكومي من شأنه أن يوفر بيئة اصلاحية مناسبة، تدفع نحو وقف نزوح المستثمرين المحللين للخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. فيما أثنت مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد، على جهود الكويت والرغبة الحكومية نحو تحقيق الاصلاحات والتي تحتاج توافقاً نيابياً.

يأتي هذا فيما بدأت الجهات الحكومية، وضع الخطوط العريضة لتنفيذ عملية تقشف في نفقاتها الجارية، فيما كررت الجهات المعنية التأكيد على أن زيادة عائدات النفط لا تعني التقاعس عن ترشيد النفقات. وقالت تقارير إن الكويت تتربع على احتياطات نقدية مطمئنة إلى جانب الاحتياطات الاصولية، وتملك الكويت ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، بعد الصندوقين النرويجي والصيني، تبلغ قيمته حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، نحو 692.9 مليار دولار بحسب بيانات «SWF» المتتبع لأرقام الصناديق السيادية.

