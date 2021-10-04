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مال وأعمال

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85 مليون دينار مكاسب البورصة

باسم رشاد
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الإثنين 04 أكتوبر 2021

اكتست البورصة باللون الاخضر مع عودة تركيز السيولة على الاسهم التشغيلية وخاصة المصرفية لترتفع القيمة السوقية للاسهم بنحو 85 مليون دينار بعدما اغلقت البورصة على 40.126 مليار دينار في جلسة الامس مقابل 40.126 مليار دينار في اقفالات جلسة الخميس الماضي.
واشار محللون الى ان بداية التداولات في شهر اكتوبر كانت ايجابية مع بدء عودة الحياة الطبيعية في البلاد مع عودة الطلاب الى مدارسهم وهي ما تسير الى ان عجلة الاقتصاد سوف تبدأ في الدوران وذلك مع محافظة اسعار النفط على مستوياتها الحالية مع نقص المعروض وزيادة الطلب. وقد ارتفعت البورصة في ختام تعاملات حيث صعد مؤشرها العام 0.21%، وارتفع السوق الأول 0.11%، وسجل المؤشران «رئيسي 50» والرئيسي نمواً بنسبة 0.32% و0.53% على الترتيب.
وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة امس نحو 424.15 مليون سهم؛ حيث جاءت تلك الكميات بتنفيذ 14855 صفقة، وحققت تلك التداولات سيولة إجمالية تُقدر بحوالي 53.68 مليون دينار.
وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 5.91%، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بنحو 0.42%.
وجاء سهم «المعدات» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 27.78%، فيما تصدر سهم «ثريــا» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.08%.
وتصدر سهم «بيتك» نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 3.95 ملايين دينار مُستقراً عند سعر 822 فلساً، بينما تصدر سهم «صكوك» نشاط الكميات بتداول 22.62 مليون سهم مرتفعاً بنحو 14.47%.


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