«أوبك» تبحث اليوم زيادة إنتاج النفط

مال وأعمال

تجتمع «أوبك» وحلفاؤها اليوم الاثنين لبحث مقدار النفط الإضافي المزمع ضخه في السوق الذي شهد تعطل الإنتاج وزيادة الطلب مع التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19» ما دفع سعر النفط لتجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل.

وتفاقم أثر ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات بارتفاع أكبر في أسعار الغاز التي زادت 300 في المئة وجرى تداوله قرب سعر يعادل 200 دولار للبرميل بسبب نقص الإمدادات وانخفاض الإنتاج من أنواع وقود أخرى.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يطلق عليه أوبك+، في يوليو على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر على الأقل حتى أبريل 2022 لتنهي تدريجيا تخفيضات قائمة على الإنتاج تبلغ 5.8 ملايين برميل يوميا. وقالت أربعة مصادر من «أوبك+» لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن المنتجين يدرسون ضخ نفط أكثر مما يتضمنه هذا الاتفاق لكنهم لم يوردوا تفاصيل عن الكمية أو عن متى سيزيد الإنتاج. وأقرب شهر يمكن فيه زيادة الإنتاج هو نوفمبر إذ إن «أوبك+» حددت مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر في اجتماعها الأخير. ويغذي ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم والكهرباء الضغوط التضخمية على مستوى العالم ويبطء الانتعاش الاقتصادي.

واجتمع مساعد بارز للرئيس الأميركي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي لبحث الحرب الدائرة في اليمن لكنهما قالا إن النفط كذلك كان ضمن الموضوعات المطروحة.

