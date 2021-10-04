الدول العربية جنَّبت العالم تقلبات الغاز

مال وأعمال

أكدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج، بما يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل، لضمان استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي، الذي بات أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي، وعنصر رئيس في عملية تحول الطاقة.

وفي إطار متابعتها المستمرة لتطورات الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والمستويات الجديدة التي اخترقتها الأسعار الفورية في السوق الأوروبي والتي تخطت 29 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية اوروبية، قالت «أوابك» ان السعر الحالي لشحنات الغاز الطبيعي المسال في العقود طويلة الأمد يتراوح بين 10-11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي نحو 35 في المئة من السعر الفوري الحالي للغاز في السوق الأوروبي، مع ضمان الحصول على الإمدادات في موعدها ضمن شروط التعاقد، وهو التسعير الذي تتبعه الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أغلب تعاقداتها التصديرية، وتحظى من خلاله بشراكة اقتصادية راسخة مع عملائها في مختلف الأسواق، وتوافر الحماية للمستهلكين من التقلبات المفاجئة في الأسعار.

وأكدت «أوابك» أنها تراقب باهتمام كبير، تطورات الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والمستويات الجديدة التي اخترقتها الأسعار الفورية في السوق الأوروبي حسب مؤشر TTF (المؤشر الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبي) والذي سجل 1031 دولاراً لكل 1000 متر مكعب (أي ما يتخطى نحو 29 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) لمبيعات شهر أكتوبر، ليحقق قفزة نسبتها 350 في المئة عن السعر المسجل في بداية العام الحالي.

