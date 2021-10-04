192 مليار دولار مكاسب العملات المشفرة

مال وأعمال

واصلت العملات المشفرة بقيادة «بيتكوين» مكاسبها الضخمة التي جاءت بعد موجة نزيف قاسية على خلفية التضييقات التي أعلنتها الصين من خلال الإجراءات التي أعلنها بنك الشعب الصيني، حيث قرر اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت. على صعيد التداولات وخلال الـ 48 ساعة الماضية، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 8.6 % رابحة نحو 192.5 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 1939.5 مليار دولار إلى مستوى 2132 مليار دولار في تعاملات أمس.

