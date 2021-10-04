«المتحد».. أفضل ابتكار في تقنية المعلومات للأعمال بالكويت

مال وأعمال

أكد البنك الأهلي المتحد مجددا نجاحاته المتحققة فى مجال تقنية المعلومات ، حيث توجت مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية المتخصصة البنك بجائزة «أفضل ابتكار في مجال تقنية المعلومات للأعمال بالكويت للعام2021»، وذلك للعام الثاني، بعد أن نال نفس الجائزة في العام 2019. جاء حصد البنك لهذه الجائزة بناء على العديد من الإنجازات والنجاحات التى حققتها إدارة تقنية المعلومات ومن أبرزها ،التركيز الأساسي للبنك على التحول الرقمي والذى ساهم في تقديم أداء متميز وتوفير تجربة فريدة لعملاء البنك على مر السنين. حيث يعد البنك الأهلي المتحد بنكًا رائدًا وذلك بفضل ممارساته المصرفية المتميزة والتي تعزز رؤيته الراسخة في تقديم الحلول القائمة على التحول الرقمي وتوفير تجربة استثنائية لعملائه.

وقد تم تقرير منح الجائزة للبنك بعد قيام «فريق التقييم الداخلي»، بمجلة التمويل الدولية بإجراء التقييم لكل المرشحين المستوى الأول من التقييم ثم تم تحويل كل التفاصيل إلى وكالة التقييم الخارجي لإجراء المستوى النهائي للتقييمات ، وبعد ذلك تم إعلان الفائز بالجائزة على موقع المجلة على الإنترنت. ويتم اختيار الفائزعن طريق نظام نقاط التي تتضمن نتائج تقرير التقييم الأولى، وتصنيف من الشركاء في مجال البحوث الخارجية جنبا إلى جنب مع آراء خبراء الصناعة المصرفية. وفي تعليقها على هذه الجائزة أفادت الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المتحد جهاد سعود الحميضي: تأتي هذه الجائزة الجديدة كإضافة متميزة إلى سلسلة الجوائز والإنجازات التي حققها البنك ، والتي تؤكد مجددا على نجاحه اللافت فى تطوير بنيته وأنظمته التقنية مما ينعكس على زيادة قدرة البنك على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه وخاصة في ظل التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد والتي قدمت العديد من التحديات والفرص في آن واحد، ما سمح لنا بإبراز قدراتنا على تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات عملائنا، وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية. وعبرت الحميضي عن شكرها وامتنانها لفريق عمل البنك الأهلي المتحد الذي ساهم في نيل هذه الجائزة. وأكدت أن البنك يحرص دوما على بذل الجهود لتطوير الحلول المصرفية الرائدة التي تلبيّ تطلعات عملائنا من خلال بناء بيئة رقمية متكاملة تقدم لهم تجربة مصرفية لا تضاهى. وأفاد عبدالله جراغ مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالبنك الأهلي المتحد: «تأتي هذه الجائزة لتُعزز من مساعينا الرامية إلى الاعتماد على أحدث التقنيات المصرفية لنتمكن من الاستمرار في التطور والنمو. وقد حرصنا خلال الفترة الماضية على مواصلة جهودنا في تطوير تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت أداة تمكين استراتيجية في تحقيق قدرة المصارف على المنافسة في ظل التغيرات التقنية المتلاحقة».

