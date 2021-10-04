«أمازون ويب سيرفيسز» دشَّنت مكتباً في الكويت

مال وأعمال

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) افتتاح مكتبها في الكويت، والحاصل على ترخيص من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، بموجب قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. ويأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار الاستثمارات المتواصلة لأمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم العدد المتنامي من عملائها وشركائها في الكويت. وسيعمل المكتب على تقديم الدعم للمؤسسات من جميع الأحجام في الكويت، بما في ذلك الشركات الناشئة ومؤسسات القطاع العام في رحلتها نحو ترحيل عملياتها إلى سحابة (AWS) لتعزيز الابتكار والنمو بشكل أسرع. ويستخدم ملايين العملاء النشطين سحابة (AWS) شهرياً في أكثر من 190 دولة حول العالم، بما في ذلك عشرات الآلاف من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المؤسسات الحكومية في الكويت مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الرائدة، والشركات الناشئة سريعة النمو في الكويت.

وتواصل أمازون ويب سيرفيسز من خلال برامجها المتنوعة للتدريب والاعتماد، توسيع نطاق عملها مع الجهات الحكومية في الكويت لدعم تنمية مهارات القوى العاملة وإعادة تدريبها استناداً إلى أحدث مناهج التدريب على الحوسبة السحابية، بما في ذلك عملها مع وزارة الشباب، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لتوفير برامج تدريب على مهارات الحوسبة السحابية لمختلف الجهات الحكومية. وقال الشيخ الدكتور مشعل الجابر ، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اننا «نرحب بافتتاح مكتب أمازون ويب سيرفيسز في الكويت، حيث يشكل اعتماد التقنيات الجديدة والمبتكرة عاملاً حيوياً في تطوير ودعم مبادرات التحول الرقمي في البلاد بما يتماشى مع رؤية «كويت 2035».

ومن جهتها، قالت إيزابيلا غرويغو- تشيكوفيتش، نائب الرئيس لشؤون القطاع العام العالمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أمازون ويب سيرفيسز (AWS): «يسرنا مواصلة استثماراتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال افتتاح مكتبنا الجديد في الكويت، حيث تساهم هذه الخطوة في تعزيز تواصلنا مع عملائنا في الكويت وتلبية متطلباتهم، بما في ذلك المؤسسات الحكومية الكويتية التي تعتمد تقنيات الحوسبة السحابية لمساعدتها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان. ويسعدنا رؤية الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية لتمكين الاقتصاد الرقمي، ونتطلع إلى مواصلة تقديم دعمنا لها لمساعدتها على تسخير وتوظيف الفوائد والإمكانات التي تتمتع بها تقنيات الحوسبة السحابية. كما نعمل على توسيع تعاوننا في مجال برامج التدريب لدعم تطوير مهارات الحوسبة السحابية لدى القوى العاملة في القطاعين العام والخاص في دولة الكويت».

