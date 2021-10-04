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مال وأعمال

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«برقان»: 5 فائزين في سحب حساب يومي


أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: هاجر خليل الصايغ و كامل خليل الصايغ ، سيده زهراء المهري ،وليد خالد العقيل، بسمه طالب النقيب ، وايمن عياد  شحاته. بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.


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