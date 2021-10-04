سلطنة عُمان تؤجل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط

مال وأعمال

أعلنت إدارة مطارات سلطنة عمان، تأجيل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي إلى المساء أو حتى إشعار آخر جراء الأحوال الجوية.

وقالت مطارات عمان في تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر: «نود التنبيه إلى أن كل الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي قد تم تأجيلها وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق مساء اليوم أو حتى إشعار آخر وذلك تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر للأنواء المناخية على سير العمليات في المطار».

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن مركز الإعصار المداري (شاهين) يبعد حاليًّا حوالي 60 كيلومترا شمال شرق محافظة مسقط وتُقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة أي 116 كم في الساعة. ونقلت الوكالة عن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة القول إنه جرى إغلاق شارع السلطان قابوس (برج الصحوة - جسر القرم) حتى إشعار آخر، موجها الدعوة إلى استخدام الطرق البديلة المؤدية إلى طريق مسقط السريع إلى أن تتم إعادة الطريق للوضع الطبيعي.

