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مال وأعمال

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56 مليار دولار طروحات أولية في آسيا


شهدت آسيا أفضل ربع ثالث لها على الاطلاق في الاكتتابات العامة الأولية حتى بالرغم من التهدئة الملحوظة في بورصة هونغ كونغ حيث علقت العديد من الشركات خطط الادراج وسط الحملة التنظيمية الصينية الشاملة.بفضل الصفقات الضخمة في أسواق مثل كوريا الجنوبية والهند، جمعت مبيعات الأسهم لأول مرة في آسيا 56 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، وهو أكبر زخم من الطروحات على الاطلاق لمثل هذه الفترة بحسب «بلومبرغ».قال ويليام سمايلي، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال الآسيوية السابقة لليابان في مجموعة غولدمان ساكس: «سيستمر النشاط - ليظل عام 2021 عاما استثنائيا بالنسبة لحجم أسواق رأس المال».


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