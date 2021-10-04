«موديز» تثبت تصنيفات «بيت التمويل» بنظرة مستقبلية مستقرة

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتثبت تصنيفات البنك؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة تماشياً مع النظرة المستقبلية المستقرة الممنوحة لتصنيف المصدر المُخصص لدولة الكويت.

وقال «بيتك» في بيان للبورصة، ان الوكالة ثبتت تصنيف الودائع طويلة وقصيرة الأجل للبنك عند الفئة (A2) و(P-1) على التوالي، وكذلك التقييم الأساسي المستقل والمعدل للبنك عند الدرجة (baa3).

وأوضح البنك أن تصنيف الودائع طويلة الأجل عند الدرجة (A2) يستند إلى التقييم الائتماني الأساسي المستقل للبنك بدرجة (baa3). وتتوقع «موديز» أن تكون هناك احتمالية عالية جداً لحصول «بيتك» على دعم من حكومة الكويت (A1/ نظرة مستقبلية مستقرة)، اذا لزم الأمر.

أما التقييم الائتماني المستقل للبنك فيعكس الأنشطة الاسلامية القوية والمتنوعة التي يتمتع بها «بيتك»، والتي تدعم ربحيته القوية، وتحسن مخاطر الأصول مقارنة بمستويات ما قبل عام 2014، بالاضافة الى قوة رسملته.

وقالت «موديز» في التقرير انه مقابل نقاط القوة السابقة، يوجد تركيز قطاعي وعمليات دولية مهمة في بلدان تتوقع الوكالة أن تؤدي ظروق التشغيل فيها الى الضغط على المؤشرات المالية للشركات التابعة.

وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قوة الرسملة والسيولة لـ«بيتك»، ويقابلها من جهة أخرى التركيز على القطاعات والتحديات المتعلقة باستمرار تنفيذ خطة اعادة الهيكلة لمعالجة المشاكل السابقة.

وأوضحت «بيتك» في البيان أنه ليس من المتوقع وجود أي تأثير للتصنيف على المركز المالي للبنك.

