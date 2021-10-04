«بيتك»: %75 نسب الإشغال في العقارات الاستثمارية

مال وأعمال

أوضح تقرير بيت التمويل الكويتى «بيتك» أن نسب الاشغال تراجعت عن معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث سجلت تلك النسبة بين 75% الى 85%، وفي العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب التي تقع في المناطق المغلقة جزئياً أو كلياً بسبب اجراءات الاغلاق والحد من انتشار كوفيد 19.

تتباين متوسطات القيم الايجارية بين المناطق والمساحات المختلفة، وسجلت زيادة متفاوتة في الربع الثاني من 2021 لمعظم المناطق على أساس ربع سنوي وسنوي، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار السكن الخاص خلال هذه الفترة، كما أن قيود الاغلاق التي كانت مفروضة للحد من الآثار السلبية لكوفيد 19 طوال عام مضى قد غيرت من السلوك البشري، وربما لفتت الانتباه الى استئجار السكن بدلاً من اقامة عدد كبير من الأفراد في البيت الواحد تجنباً لخطر العدوى والمخالطة، وأوجدت قيود الاغلاق الجزئي والكلي طلباً على السكن الخاص في أماكن قريبة من مقار العمل أو التسوق، وهو ما أوجد طلباً من المستأجرين على هذه الفئة من العقارات أدى الى ارتفاع ايجاراتها.

ارتفع متوسط القيمة الايجارية في الدور الأرضي ثلاث غرف وصالة مساحة 135م2 على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر الى حوالي 450 دينار بزيادة 2% عن الربع الأول وتصل الى 4% على أساس سنوي، فيما يصل في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثاني بنسبة 3% عن الربع الأول مسجلاً 515 ديناراً بينما ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي، ويبلغ في محافظة حولي 507 دنانير مرتفعاً 3% عن الربع الأول بينما سجل زيادة نسبتها 5% عن الربع الثاني من 2020.

وقد سجل متوسط القيمة الايجارية زيادة متقاربة في الربع الثاني 2021 مقارنة مع الربع السابق له في أغلب مناطق المحافظات، كذلك ارتفع متوسط القيمة الايجارية بحدود من 3% الى 5% على أساس سنوي في أغلب المناطق في حين ارتفعت بنسبة 7% في بعض مناطق محافظة العاصمة وحولي ، وكان أكثرها ارتفاعاً الشعب 8% والصديق واليرموك 7% على أساس سنوي.

القيمة الايجارية للدور الكامل الأرضي من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر، يصل متوسط القيمة الايجارية لهذه الفئة مستوى المحافظات 820 ديناراً مرتفعاً 5% عن الربع الأول وبزيادة 6% على أساس سنوي، يصل متوسط القيمة الايجارية للدور الكامل الأول أو الدور الثاني في عقارات السكن الخاص مساحة 400 متر على مستوى المحافظات الى 720 ديناراً بأي بزيادة 5% عن الربع الأول وتصل الى 7% على أساس سنوي.

قيمة إيجارات الاستثماري

انخفض متوسط القيمة الايجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م على مستوى المحافظات الى 273 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2020 بنسبة 2% عن الربع السابق له وبنسبة 4% على أساس سنوي، وتفاوتت نسب التراجع لمتوسط القيمة الايجارية، منخفضة بنسبة بحدود 4% وتصل الى 6% في بعض المناطق عن الربع الأول 2021.

الشقق غرفتان وصالة مساحة 70 الى 74 متراً مربعاً انخفض متوسط قيمتها الايجارية الى 303 دنانير بنسبة 4% سنوي و1% ربع سنوي، مدفوعة بانخفاضها في أغلب المحافظات ففي العاصمة بلغت القيمة الايجارية 330 ديناراً بنهاية الربع الثاني من عام 2021 منخفضة 4% على أساس سنوي و2% ربع سنوي.

الشقق الاستثمارية مساحة من 80 الى 85 متراً مربعاً تراجع متوسط قيمتها الايجارية على مستوى المحافظات الى 333 ديناراً بنسبة 4% سنوي و1% ربع سنوي.

في حين يبلغ متوسط القيم الايجارية للشقق مساحة 100 الى 110 أمتار مربعة 383 على مستوى المحافظات بانخفاض 3% سنوي و1% ربع سنوي، مدفوعة بتراجعه الى 410 دنانير بنهاية الربع الثاني على مستوى محافظة العاصمة بانخفاض سنوي 3%، مدفوعاً بتراجع مقارب لأغلب مناطق المحافظة منها بنيد القار ودسمان التي تراجع فيها المتوسط بنسبة 3%، ويبلغ في محافظة حولي 391 ديناراً بانخفاض 23 عن نفس الفترة على مستوى المحافظة، فيما انخفض في منطقة الشعب الى حدود 405 دنانير بنسبة 4% على أساس سنوي، وتصل في الجابرية الى 400 دينار بتراجع سنوي نسبته 2%، وتسجل في السالمية 388 ديناراً بانخفاض سنوي 4%، ويصل المتوسط الى 379 ديناراً في محافظة الفروانية بانخفاض سنوي 3%، في حين يتراوح متوسط القيمة الايجارية بين 370 الى 379 ديناراً بانخفاض سنوي 3% لأغلب المناطق بينما سجلت الرقعي انخفاضاً سنوياً نسبته 1%، وفي محافظة الأحمدي انخفض فيها متوسط القيمة الايجارية الى 351 ديناراً بنسبة 3% على أساس سنوي مع تراجع مماثل في أغلب المناطق بينما تراجعت في المهبولة بنسبة أعلى قليلاً أي 5%، ويبلغ في محافظة مبارك الكبير 385 ديناراً بانخفاض سنوي 3% وفي الجهراء 380 ديناراً متراجعة بنسبة 3% عن الربع الثاني 2020.

ويعد متوسط تداول العقار أمراً مهماً عند تقييم القيمة الايجارية، حيث ان هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية والعقارات المطلة على الشريط الساحلي وشارع قتيبة والمثنى في منطقة حولي وهناك مناطق أقل تميزاً مثل مناطق جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان.

وقد انتشرت ظاهرة تأثيث العقارات وخصوصاً للعقارات المتميزة وبالتالي تتحدد القيمة الايجارية وفقاً للمستويات المختلفة، والأمر الذي يجذب الانتباه هو اتساع دائرة التأجير في المناطق الداخلية التي يقطن فيها المواطنون الكويتيون، مثل منطقة سلوى والسرة وجنوب السرة وغيرها من المناطق، تحت ضغط ارتفاع الأسعار العقارات.

قيمة إيجارات «التجاري»

أما متوسط قيمة ايجار المتر التجاري للـدور الأرضي فانه يسجل متوسط قدره 25 ديناراً للمتر المربع منخفضاً 6% على أساس سنوي دن تغير على أساس ربع سنوي، ويتراوح من 10 الى 30 ديناراً في أغلب المناطق على مستوى المحافظات ويزيد عن ذلك الى 31 ديناراً في مواقع متميزة، ويصل المتوسط في منطقة وسط المدينة بمحافظة العاصمة الى 30 ديناراً للمتر المربع دون تغير سنوي، وفي حولي يصل الى 27.5 ديناراً منخفضاً 8% سنوياً ويصل في السالمية الى 29 ديناراً منخفضاً 6% على أساس سنوي. وتراجع في الفروانية بنسبة 15% على أساس سنوي حين بلغ 31 ديناراً وفي خيطان انخفض بنسبة 3% حين بلغ متوسط السعر 29 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2021.

يبلغ متوسط ايجار المتر المربع العقار التجاري في الميزانين 11 دينار على مستوى المحافظات منخفضاً 6% على أساس سنوي، ويبلغ 13.5 ديناراً لبعض مناطق محافظة العاصمة دون تغير على أساس سنوي، وفي المناطق التجارية في منطقة حولي يبلغ المتوسط 11.5 ديناراً منخفضاً 12% على أساس سنوي، والى 12.5 ديناراً في السالمية متراجعاً 7% على أساس سنوي، كما يبلغ متوسط السعر في مناطق الفحيحيل 13 ديناراً دون تغير سنوي ويصل الى 14 ديناراً في المناطق المتميزة، ويقل عن ذلك في منطقة المنقف حين بلغ 8.5 دنانير منخفضاً 15% على أساس سنوي، ويسجل في منطقة الفروانية 13 ديناراً متراجعاً 7% على أساس سنوي، ويتراوح بين 6.5 دنانير الى 10 دنانير أو ما يزيد عن ذلك في المكاتب حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار.

8 % نمواً في إيجارات القسائم الصناعية

ذكر تقرير بيتك بلغ متوسط السعر التأجيري للمتر المربع الصناعي في معارض في منطقة الشويخ الصناعية 3.3 دنانير للسرداب ويبلغ للدور الأرضي 18 ديناراً بزيادة سنوية 8% و135 على التوالي، وفي منطقة الري للسرداب 3.5 دنانير دون تغير سنوي أو ربع السنوي، فيما يصل الى 19.5 ديناراً للدور الأرضي بزيادة 37% على أساس سنوي، اذ تختلف الأسعار باختلاف المواقع وباقي المميزات الأخرى والمساحة، في حين يبلغ متوسط سعر المتر التأجيري للدور الأرضي في منطقة العارضية (المخازن) للسرداب 3.5 دنانير دون تغير سنوي و7 دنانير للدور الأرضي بزيادة 8% على أساس سنوي، بينما يرتفع عن ذلك في منطقة العارضية (الحرفية) ويسجل 7.5 دنانير للسرداب مسجلاً زيادة سنوية ملحوظة وصلت 15%، ويبلغ للدور الأرضي 18.5 ديناراً لمتوسط سعر المتر التأجيري للدور الأرضي دون تغير على أساس سنوي، كما يبلغ المتر في منطقة شرق الأحمدي 2.5 دينار للسرداب و10 دنانير للدور الأرضي، بينما تبلغ القيمة الايجارية للمتر في منطقة الفحيحيل الصناعية 3.5 دينار للسرداب و17.5 ديناراً للمتر المربع في الدور الأرضي بزيادة سنوية ملحوظة بنهاية الربع الثاني 2021.

