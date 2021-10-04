4.5 مليارات دولار صادرات مصر الرقمية

مال وأعمال

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عمرو طلعت، أن قيمة الاقتصاد العالمي للشركات الناشئة ارتفعت لأكثر من 3.8 تريليونات دولار.

وأشار خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الدورة السابعة من معرض ومؤتمر «تكنى سميت»، إلى نمو القطاع الذي استطاع خلال العامين الأخيرين الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا، بنسبة تصل إلى 16 %، كما نمت الصادرات الرقمية من 4.1 مليارات دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 لتصل إلى 4.5 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي. وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعدت استراتيجية لتنمية الشركات الناشئة.

