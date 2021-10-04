محمد بن راشد زار جناح الكويت في «إكسبو دبي 2020»

مال وأعمال

قام نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يرافقه حمدان بن محمد، بزيارة جناح الكويت في معرض «إكسبو2020» المقام في دبي، في ثالث أيام المعرض الذي يضم مشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.

شاهد سموه المحتوى المتميز الذي يضمه الجناح المقام تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»، والذي هدفت منه الكويت إلى التأكيد على مجموعة من الرسائل المهمة في مقدمتها ترسيخ مفاهيم الحفاظ البيئي والاستدامة، تماشياً مع رؤية «كويت جديدة 2035»، حيث جاء مبنى الجناح مترجماً لهذه الرؤية وذلك التوجه مع تشييده باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.

وشاهد صاحب السمو خلال الزيارة الشاشة البانورامية الضخمة التي تتصدر الجناح ويتم من خلالها استعراض محطات مهمة في تاريخ الكويت واستمع إلى شرح حول المشاركة الكويتية المتميزة التي تعد من أكبر المشاركات الخارجية للكويت من حيث الحجم ومستوى الفعاليات، ومن خلال الجناح المشيد في منطقة «الاستدامة» في إكسبو 2020 دبي، وتم استلهام تصميمه من البيئة الكويتية وعناصرها الأساسية المميزة، في حين يعبر محتوى الجناح عن رحلة الكويت من ماضيها العريق إلى مستقبلها الواعد، فضلا عن استعراض جوانب مهمة من الحياة الثقافية والإبداعية الكويتية.

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، عن خالص ترحيبه بالمشاركات الخليجية المتميزة في إكسبو 2020 دبي، مؤكداً أن الحضور الخليجي البارز في الحدث العالمي الكبير، ومع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يمثل نافذة مهمة يطلع منها العالم على ثقافتنا الخليجية الأصيلة وتراثنا العريق وحضاراتنا الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، فضلا عن تعريف العالم بطموحاتنا وما يواكبها من مشاريع ومبادرات وبرامج وإبداعات تؤكد بها دول الخليج العربية حرصها على تحقيق مواقع ريادية متقدمة في مختلف المجالات. وقال سموه: «انعقاد إكسبو لأول مرة في منطقة الخليج وبمشاركة 192 دولة فرصة كبيرة لبناء مزيد من جسور التفاعل مع العالم.. لدينا حضارة كبيرة وموروث ثقافي غني ننطلق منه بقوة وطموح لا نهائي إلى المستقبل.. وما نراه من مشاريع وإنجازات خليجية رائدة يبشر بمستقبل واعد وغد مشرق أساسه الإنسان وغايته تحقيق رقيه وسعادته». جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مقر «إكسبو 2020» دبي في ثالث أيام انعقاده وشملت الزيارة تفقد أجنحة عدد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة وهي: مملكة البحرين ودولة قطر والكويت، وجمهورية روسيا الاتحادية.

وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومرافقيه إلى الجناح الذي تشارك به مملكة البحرين الشقيقة، اطلع سموه على محتوى الجناح الذي يقع في منطقة «الفرص»، ويستعرض مفهوم الكثافة، إذ يُعرف عن المملكة بأنها صاحبة أحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في العالم، ودورها كعامل محفز لخلق فرص واعدة، خلال تصميم هندسي مبتكر يعكس روح المستقبل التي يسعى إكسبو لرسم ملامحه مع اجتماع الطاقات المبدعة من مختلف انحاء المنطقة والعالم تحت سقف واحد في دبي.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة جناح دولة قطر الشقيقة في إكسبو 2020 دبي، حيث اطلع سموه على تفاصيل المشاركة القطرية من خلال جناحها الذي يحمل شعار «المستقبل الآن» والمقام في منطقة «الفرص» والذي تلقي من خلاله الضوء على الإنجازات المتحققة في ضوء «الرؤية الوطنية 2030» لإمارة قطر وما تتضمنه من مشاريع فضلا عن إبراز استضافتها لكأس العالم لكرة القدم في العام 2022. كما شملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض إكسبو 2020 دبي جناح جمهورية روسيا الاتحادية والذي اختارت له شعار «العقل الإبداعي - تحديد المستقبل»، حيث اطلع سموه على ما يتضمنه الجناح من محتوى يجمع بين الطابع الترويجي للفرص الاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالتراث والثقافة الروسية، إضافة إلى إلقاء الضوء على الإنجازات الروسية المتميزة في مجالات الصناعة، والعلوم، والتكنولوجيا.

وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لكل ما شاهده من فكر مبدع وأفكار متطورة في اتجاه توثيق الصلة بين ماضي الشعوب وحاضرها من أجل رسم ملامح المستقبل الواعد الذي يمكنها من ارتقاء أعلى مراتب التقدم والازدهار.

