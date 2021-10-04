«وفرة للاستثمار»: هيكل تنظيمي جديد لخدمة قطاعات أكبر

مال وأعمال

أعلنت مسؤول أول تطوير الموارد البشرية في شركة وفرة للاستثمار الدولي مريم العتيبي عن إجراء تغييرات تنظيمية على الهيكل الإداري للشركة ووضع هيكل تنظيمي جديد لكل إدارتها ، وذلك في سياق خطة شركة وفرة للاستثمار الدولي لإعادة هيكلة المسميات الوظيفية بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة.

وقالت العتيبي في تصريح صحافي إن الهيكل التنظيمي الجديد لقطاعات الشركة يواكب استراتيجية الشركة الممتدة حتى 2023 القائمة على أن الموظفين أحد أهم أصول الشركة، مضيفة أن التغييرات شملت إعادة تسمية لبعض الإدارات ونقل تبعية بعض الادارات إضافة إلى تغيير عدد من المسميات الوظيفية وتعيين كوادر جديدة، وذلك في إطار تحسين أداء الشركة ورفع إنتاجيتها وتهيئة هيكلها الإداري لتنفيذ استراتيجية العمل الجديدة.

وأكدت العتيبي أن إعادة الهيكلة في الشركة جاءت تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية بعيدة المدى للشركة وسعيا لدعم النمو المستمر لاستثمارات الشركة المالية، وإدارة العمليات بشكل متكامل ومستدام لتحقيق القيمة المثلى للمستثمرين، مشيرة الى ان الشركة تسعى للوصول الى مكانة ريادية وتشكيل علامة فارقة في القطاع الاستثماري من خلال الاستغلال الامثل للإمكانيات البشرية وخلق ثقافة تحسين الانتاجية بالاستفادة من البرامج التقنية التي تؤمن التحليل والتقييم والدقة في العمل بما يخدم تحقيق الاهداف الاساسية للشركة و القدرة على المنافسة عبر استخدام البرامج التقنية المناسبة وتأمين التدريب المستمر لمواردها البشرية.

كما كشفت العتيبي ان الهيكل التنظيمي الجديد في الشركة يتضمن وجود إدارة صانع السوق حيث تعتبر «وفرة» من أوائل شركات الاستثمار التي تقوم باستحداث هذه الإدارة المهمة لاسيما وان صانع السوق هو الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية مدرجة أو أكثر طبقاً للضوابط الصادرة عن هيئة أسواق المال أو المعتمدة منها، مشيرة الى ان صانع السوق يوفر السيولة للورقة المالية من خلال توفير آلية للشراء والبيع عند التداول.

كما أعلنت العتيبي عن تدشين نظام SAP لكل قطاعات الشركة الذي يعتبر الجيل الجديد من مجموعة برنامج الساب التجاري ضمن خطة الشركة للتحول الرقمي في جميع قطاعات العمل باستخدام احدث التقنيات وايضا لدعم قدرات موظفي الشركة وتعزيز وسائل الاتصال والتعاون معهم.

واضافت العتيبي ان التحول الرقمي للشركات والمؤسسات بات من الضروريات في الوقت الحاضر حيث يعنى بتطوير عمليات المؤسسات والشركات من خلال تغيير أسلوب عملها معتمدة في ذلك على مجموعة متكاملة من الحلول التي تعمل على تسيير العمليات بصورة أكثر سهولة، وتبسط إجراءات الإدارة التنظيمية بما يمكّن الموظفين من أداء مهامهم اليومية بفعالية.

