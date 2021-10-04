التركيت: إعادة إدراج «الصفاة للاستثمار» 11 أكتوبر

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة «الصفاة للاستثمار» عبد الله التركيت، أن إعادة إدراج الشركة في بورصة الكويت (السوق الرئيسي) يعدّ ثمرة حصاد لجهود الشركة المتواصلة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية خلال السنوات الأخيرة وما تم إنجازه من إصلاحات بعيدة المدى. وأوضح أن إنجاز عمليات الهيكلة المالية والمضي نحو تسوية مديونيات الشركة كان له بالغ الأثر في استعادة «الصفاة» لأوضاعها وقدراتها التنافسية، ومن ثم البدء في مرحلة جديدة تضمن تعظيماً جيداً لحقوق المساهمين خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته «الصفاة للاستثمار» بمناسبة الإدراج، إن الشركة حرصت طوال الفترة الماضية على تقديم حزمة من الخدمات والمنتجات التي تتماشى مع الرؤية الهادفة التي تتبناها.

وأضاف «تطمح (الصفاة للاستثمار) أن تكون واحدة من الكيانات الاستثمارية الرائدة محلياً، وأن تسهم بأعمالها في ازدهار السوق الكويتي من خلال حضور محلي وإقليمي يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، فيما تطمح الشركة في تقديم نموذج أعمال يعكس الواقع الحقيقي للأسواق عبر تقديم فرص واعدة تحاكي تطلعات أصحاب رؤوس الأموال.

?وأضاف التركيت أن سهم «الصفاة» سيُتداول في البورصة اعتباراً من تاريخ 11 اكتوبر 2021 ما يمثل محطة تاريخية ومفصليّة في مسيرة الشركة، لتدخل المرحلة التالية من خطة النمو والتطوير. وتابع أن «الصفاة» تفخر بالإنجازات المتتالية التي حققتها على مدى السنوات الأخيرة والتحول الديناميكي في مسيرة نشاطاتها وعملياتها بعد فترة لم تخلُ من الكساد والمديونيات والقضايا، وذلك بعد أن استوفت الشركة لكامل شروط الإدراج.

وأوضح التركيت أن إعادة إدراج سهم «الصفاة» في بورصة الكويت يمثّل نقطة انطلاق نحو بيئة استثمارية ديناميكية ومتنوعة تتركز على أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ما يجعلنا نتطلع إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو وتطور الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وقال: تتطلع «الصفاة للاستثمار» للدخول في مشاريع جديدة منها في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب بحث عمليات اندماج واستحواذات جديدة تقع تحت مظلة المجموعة»، لافتاً إلى الاهتمام بزيادة اقتناص الفرص الواعدة التي تضمن للشركة عوائد مجزية. وأشار إلى أن الإدراج في البورصة سيوفّر قيمة مضافة يترتب عليها مزيد من الحرص على تحسين وتطوير مركزها المالي إلى جانب زيادة مستوى الكفاءة والشفافية والنزاهة والمصداقية في الشركة».

