«العيد» أطلقت مركز التجهيزات الغذائية

مال وأعمال

أطلقت شركة «العيد للأغذية»، مركز التجهيزات الغذائية، بأحدث المعدات والأجهزة والخدمات التقنية المعتمدة في المطابخ الحديثة، لتقديم منتجات فريدة وجديدة كلياً يطمح لها السوق الكويتي العصري، بأعلى معايير الجودة في الأداء والانتاج المقترنة بآليات مرنة للتسويق رقمياً. مدير ادارة التطوير التجاري في شركة « العيد للأغذية» عبدالله الغانم، أكد أن مركز العيد للتجهيزات الغذائية نقلة نوعية تلبي احتياجات السوق المحلية الواضحة، لمنتجات غذائية مبتكرة وخدمات متطورة تتوافق مع مقاييس ومعايير الجودة العالمية، لتقديم تجربة استثنائية للمستهلك تواكب التطور المستمر في عمليات الانتاج والتوزيع الرقمي والتقليدي.

بدوره كشف الشيف التنفيذي في شركة العيد للأغذية زياد حمادة عن اعتماد الابتكار كمعيار للعمل في مركز التجهيزات الغذائية، وتوظيفه لخلق خيارات متنوعة لمنتجات وحلول غذائية بنكهة كويتية خاصة، تحاكي أعلى مقاييس الكفاءة والجودة العالمية، وتتناغم مع التطلعات والميول الغذائية للكويتي الذواق، بغية الوصول لمكانة متميزة في القطاع الغذائي.

ويعمل مركز العيد للتجهيزات الغذائية حالياً، على التحضير لإطلاق أول مشاريعه قريباً.

