النواب: صفُّوا «المشروعات السياحية»

الأولى

أكد النائب د.حسن جوهر لـالنهار ان الاهمال الاداري وسوء التخطيط من شركة المشروعات السياحية أفضيا إلى افقار الكويت من جهة المشاريع الترفيهية. وقال: دول الخليج سبقتنا بمراحل في الشأنين السياحي والترفيهي وشيدت اقتصاديات ادخلت مردودات ايجابية على شعوبها، بعدما كانت الكويت رائدة في هذا المجال. وزاد: ان اعلان خطة المشروعات السياحية واستفاقتها الاخيرة، جاء ردة فعل لما تقدمت به مع النواب عبدالله المضف، ومهند الساير، ومهلهل المضف، وحمد روح الدين بشأن تصفية الشركة، معتبرا الخطة المعلنة متواضعة ومؤسفة ولا ترقى لريادة الكويت السياحية.

واستطرد: زيادة رأسمال الشركة 250 مليون دينار مرفوضة، فرسوم الجرافيك والخيال المحض والاحتكار لا يبني سياحة وترفيها، وانتقد هدر 4 سنوات من اجل اعلان خطة ضعيفة جدا وضبابية وغير دقيقة كما ونوعا.



واكد جوهر ان الاقتراح النيابي اوضح واوفر ويتطلب ميزانية اقل بـ50 مليون دينار، ويلغي الاحتكارات والامتيازات الممنوحة للشركة بهدف خلق التنافسية وفرص العمل للكويتيين ويشركهم في الملكية والارباح، ويخدم تطلعات شعبنا والاجيال الناشئة ممن هم دون الـ20 سنة الذين يشكلون 44? من اجمالي المواطنين بقرابة 640 الف نسمة.

وقال ان السياحة والترفيه للشعب مفهوم اشمل من المطاعم وتحقيق ايرادات من استثمار الاراضي أو الحمامات الذكية أو الاستراحات، لافتا إلى ان الاحتكار والهيمنة على اراضي املاك الدولة والواجهات البحرية من قبل شركة واحدة لا يضمن النهوض، بل سيكون سببا رئيسا في تردي اداء الشركة التي اصبحت في الوقت الحاضر غير قادرة على مواكبة التغيرات في هذه الصناعة. وشدد جوهر على وجوب قيام الهيئة العامة للاستثمار بحل شركة المشروعات السياحية وتصفيتها خلال (6) أشهر لاستحالة تحقيقها الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأن تؤول صافي أصولها إلى خزينة الدولة بعد سداد كل التزاماتها مع تسوية أوضاع عامليها، وإعادة طرح المرافق السياحية القائمة وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال سنة من تاريخ إدارة وزارة المالية لها بصفة مؤقتة.



وبين ان اقتراح النواب يقضي بإنشاء شركة مساهمة عامة لا تقل حصتها فيها عن 60 في المئة من رأسمالها المدفوع، وتطرح النسبة المتبقية للاكتتاب مناصفة بين الجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم والهيئة العامة للاستثمار نيابة عن المواطنين مع تحمل المستثمر الفائز جميع المصروفات الإدارية وامكان بلوغ حصته 100? من رأس المال، مع عدم جواز ابرام هيئة تشجيع الاستثمار العقد مع المستثمر الفائز إلا بعد مراجعته واعتماد نسخته النهائية من قبل إدارة الفتوى والتشريع.



بدوره، وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير المالية طلب فيه تزويده بالسيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية. واستفسر: هل تم بحث حالة التعارض في المصالح عند الجمع بين عضوية الشركة وشركات اخرى في القطاع الخاص؟ وهل سبق لأي من تلك الشركات ان تعاقدت مع شركة المشروعات؟ وهل افصح اي من اعضاء مجلس الإدارة عن وجود تعارض مصالح؟ وما هو الإفصاح؟ من جهته، قال النائب مبارك الحجرف في سؤال إلى وزير المالية ان المرافق الترفيهية المدارة من قبل شركة المشروعات السياحية تدمرت في السنوات العشر الاخيرة رغم امتيازاتها واحتكاراتها في مقابل تضخم خدمات القطاع الخاص بهذا المجال.

وأضاف: من الواضح ان الشركة تعاني من سوء الادارة وعليها خسائر كبرى اضرت بالمال العام ورغم ذلك تطالب بدعم قيمته ربع مليار دينار، مستفسرا عن القوانين التي على اثرها تعاقدت الشركة مع شركات عالمية لتطوير مرافقها السياحية وهل استوفت اجراءات الرقابة اللاحقة مع المكاتب الاستشارية أو الشركات العالمية.

وطلب بيان الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تجاه تأجير الشركة عدداً من مرافقها بأسعار متدنية لا تليق بقيمتها السوقية ولمدد تفوق ثلاث سنوات بالمخالفة للقوانين واللوائح. ودعا إلى تزويده بقيمة الخسائر الدفترية الفعلية التي لحقت بالشركة سنويا طيلة السنوات العشر الماضية.