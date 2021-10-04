وزير التربية: الوضع مطمئن والمدارس جاهزة

الأولى

فيما أوجدت وزارة الصحة حلا متأخرا لأزمة الازدحام في مراكز فحص الـ pcr باصدارها بيانا أفادت فيه ان المسحة الأسبوعية مطلوبة فقط للفئة العمرية من 12 عاما فاكثر ممن لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح المضاد لـكورونا وأن كل من يفوق 12 عاما وتلقى جرعة أو جرعتين من اللقاح لا يطلب منه عمل مسحة أسبوعية، عاد الطلبة إلى الدراسة حضوريا بعد عام ونصف العام من إغلاق المدارس بسبب انتشار جائحة كورونا، فيما تجاوزت وزارة التربية اختبار تنظيم خطة العودة الآمنة للطلاب في اليوم الأول، حيث انتظم نصف طلاب المدارس الحكومية والخاصة على مقاعدهم في مراحل رياض الاطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية، بعد تقسيمهم إلى مجموعتين وسط اجراءات صحية استثنائية.

ودشن الطلاب يومهم الدراسي الأول بفحص الحرارة وتعقيم الأيدي مرتدين كماماتهم، فيما قدم طلاب المرحلة الثانوية شهادات التطعيم أو فحص الـ PCR التي تثبت خلوهم من فيروس كورونا.



من جانبه، قال وزير التربية د. علي المضف نطمح أن يشهد الفصل الدراسي الثاني عودة كاملة آمنة، مشيرا إلى تحقيق الكثير من الإنجازات بالتعاون مع وزارة الصحة، وأبرزها تحقيق الاشتراطات الصحية وتوفير بيئة آمنة للجميع.

واعلن أنه سيتم تقييم عودة المتعلمين بعد شهر وسيتم اتخاذ القرار المناسب وفق الظروف الصحية. وأضاف عقب جولة تفقدية على عدد من المدارس أن الدليل الارشادي الذي تم توزيعه على جميع مدارس الكويت يُعد خارطة طريق للمعلمين والإدارات المدرسية ويوضح كل الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها.

وزاد: الوضع مطمئن والمدارس جاهزة و في كل منطقة تعليمية يوجد غرفة عمليات بالتنسيق هدفها مراجعة دقيقة للوضع ورصد حالات الطوارئ.