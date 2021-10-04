زيادة رسوم الكهرباء بعد عامين

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كشف وزير الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي عن دراسة تعكف عليها الوزارة لزيادة تعرفة التيار الكهربائي على جميع القطاعات باستثناء القطاع السكني، معلنا انه من المتوقع أن تقر الزيادة بعد عامين في اطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. واضاف خلال مؤتمر صحافي أن خطة الوزارة الاستراتيجية من 2020 إلى 2030، تتضمن 5 أهداف رئيسة أبرزها تلبية احتياجات البلاد من الماء والكهرباء، العمل وفق أسس اقتصادية، التحول الرقمي، التنمية المستدامة، والتميز المؤسسي والتنمية البشرية، لافتا إلى أن تعديل تعرفة الاستهلاك على جميع القطاعات باستثناء القطاع السكني سيكون أحد محاور الخطة.



وقال العتيبي إن الوزارة تهدف الى زيادة القدرة الكهربائية والمائية خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة 50% من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء 8 آلاف ميغاواط. وأشار إلى ان هناك مشاريع محطات طاقة متجددة تنفذها الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بقدرة 5 آلاف ميغاواط، كما لفت إلى وجود خطة لتشغيل جميع محطات إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي والوقود النظيف اعتبارا من العام المقبل.

وأوضح العتيبي أن الوزارة تسعى من خلال خطتها إلى خفض كلفة وحدة الكهرباء والماء من خلال زيادة كفاءة المحطات.



وأوضح ان مواد العزل المستخدمة في البناء ستكون مدعومة من الحكومة سعيا الى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء برفع كفاءة أجهزة التكييف،مبينا أن العدادات الذكية ستركب وفق برنامج زمني محدد بحيث يتم تركيب 50 ألف عداد في عام 2021 و300 ألف في 2022 ومثلها في عام 2023 و 150 ألفا في عام 2024.

وبين ان إيصال التيار الكهربائي للمناطق السكنية والمشاريع التنموية سيكون ضمن خطة الوزارة مثل مشروع المطلاع في الربع الأول من العام 2023 للكهرباء والربع الاخير من 2024 لايصال المياه، وعبر عن امله في الا تتأخر مشاريع الوزارة مثل الطاقة الشمسية والشراكة مع الزور والخيران حتى لا تكون هناك مشكلة في عام 2025.