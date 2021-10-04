محمد بن راشد: الكويت وقطر والبحرين أخوة ومصير واحد

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تحدث نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، عن العلاقة التي تربط بين قطر والكويت والبحرين، مؤكدا أنهم أخوة يجمعهم النسب والقرابة والمصير الواحد، وتجمعهم الإمارات العربية المتحدة على المحبة والسلام. (طالع ص 09)

جاءت تعليقات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد زيارته لأجنحة الدول الثلاث في معرض دبي إكسبو 2020، وذلك في ثالث يوم بعد انطلاقه.

وزار الشيخ محمد بن راشد جناح الكويت، الذي يرفع شعار كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة، والذي تهدف منه إلى التأكيد على مجموعة من الرسائل المهمة، من أبرزها ترسيخ مفاهيم الحفاظ البيئي والاستدامة، تماشيًا مع رؤية كويت جديدة 2035.

وأكد الشيخ محمد بن راشد في تصريحات صحافية على هامش زيارته لأجنحة الكويت وقطر والبحرين، أن الحضور الخليجي البارز في معرض إكسبو 2020 دبي، ومع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يمثل نافذة مهمة يطلع منها العالم على ثقافتنا الخليجية الأصيلة وتراثنا العريق وحضاراتنا الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، بحسب صحيفة الخليج الإماراتية.