«الداخلية»: غير صحيح إغلاق جسر جابر

الأولى

فيما نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بشأن إغلاق جسر الشيخ جابر الأحمد مؤقتا، تقدمت عضو المجلس البلدي مها البغلي باقتراح إغلاق جسر الشيخ جابر لمدة 3 ساعات صباح كل جمعة وتخصيص هذه الفترة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية وذلك من خلال التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق. وأوضحت ان رياضة الدراجات الهوائية انتشرت في الآونة الأخيرة وأصبحت من اهم الممارسات حاليا في المجتمعات المتطورة نظرا لأنها تجمع بين الترفيه والرياضة، وازدادت اعداد مجتمع الدراجين وخاصة من فئة الشباب دون وجود مكان آمن يمارسون فيه رياضتهم. وأشارت إلى انها تقدمت في وقت سابق باقتراح تخصيص مسار للدراجات الهوائية وصدر قرار المجلس البلدي والذي يقضي بالموافقة على تخصيص مسار للدراجات الهوائية بعرض (8م) على الطرق المحيطة بمنطقة صبحان.