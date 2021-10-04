الكويت تشيد بانتخابات «الشورى» القطري: أجواء ديموقراطية جسدت روح الوطنية

الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب.

وأشاد سموه بالمشاركة الكبيرة للشعب القطري في عملية الاقتراع والتي جسد فيها حرصه البالغ للقيام بواجبه الوطني، سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة قطر كل ما تتطلع اليه من تقدم وازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

كما أجرى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، اتصالا هاتفيا ظهر امس، بأمير قطر سمو شيخ تميم بن حمد آل ثاني نقل خلاله تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وتهاني سموهما بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى القطري المنتخب،.



واشاد سموه بما شهدته هذه الانتخابات من أجواء ديموقراطية شفافة ومشاركة شعبية كبيرة جسد خلالها الشعب القطري روح الوطنية خدمة لمصلحة وطنه سائلا سموه المولى -عز وجل- أن يديم على صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب أمير قطر عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة بين قيادتي الكويت وقطر وبين الشعبين الشقيقين راجيا لسموهما دوام الصحة والعافية وللكويت وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.