سمو نائب الأمير استقبل تركي بن محمد آل سعود

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.

واستقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود.

