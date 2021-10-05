الغانم: «الكشافة» تغرس في الأجيال القيم الأصيلة والأخلاق النبيلة

وطن النهار

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن شكره وتقديره وامتنانه للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب على منحه الرئاسة الفخرية للاتحاد مؤكدا أهمية الحركة الكشفية العربية في زرع القيم الانسانية النبيلة.

وقال في كلمة خلال استقباله وفد الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بمبنى مجلس الأمة بحضور عدد كبير من المسؤولين الكشفيين العرب يتقدمهم رئيس الاتحاد الدكتور النائب عبدالله الطريجي «لن أجد كلمات أعبر بها عما يجيش في صدري من تقدير وامتنان لاختياري رئيساً فخريا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب».

وأضاف «عندما نجد أشقاءنا وشقيقاتنا العرب من المحيط الى الخليج موجودين على أرض الكويت التي جمعت الشهداء من كل هذه الدول تحت ثرى أرض الكويت الطاهرة، نجدهم دائما مجتمعين على الخير والمحبة ولما فيه خير الأمة فهذا بالتأكيد أمر يثلج الصدر ويسعدني ويسعدكم جميعا».

وأعرب الغانم عن امتنانه وفخره لاختياره رئيساً فخريا للاتحاد الكشفي، مضيفاً «ذلك لقيمتكم ومقامكم الكبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم ويعينني على أن يكون هذا الكيان مضرب مثل خاصة أن الحركة الكشفية خرج منها رجال ونساء غيروا مجرى التاريخ».

وذكر الغانم: «هناك من الكويت أمراء سابقون رحمهم الله، الغالبية منهم خرجوا أيضا من الحركة الكشفية ومنهم الشيخ صباح الأحمد والشيخ سعد العبد الله والشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراهم، كلهم كانوا أعضاء في الحركة الكشفية وتخرجوا منها».

وأكد الغانم أن «القيم والأخلاق الأصيلة الموجودة في شريعتنا السمحاء وديننا الحنيف وفي ارثنا وتاريخنا العربي لا يمكن أن ننقلها الى الأجيال القادمة الا من خلال وسائل فاعلة»، مبيناً أن الكشافة والحركة الكشفية من أقوى وأهم وأكثر الوسائل فعالية.

وتقدم الغانم بالتقدير والاحترام والشكر والامتنان للجميع على تحمل مشقة السفر والحضور الى الكويت لتشريفه بهذا اللقب، مضيفاً «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني أن أكون عند حسن ظنكم وعلى قدر ثقتكم»، كما تقدم بالشكر الى رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د. عبد الله الطريجي مهنئاً اياه على ثقة أخواته واخوانه في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب فهو أهل لهذه الثقة لأن هؤلاء الأخيار لا يمكن أن يخطئوا في اختيار من يمثلهم».

