ديوان المحاسبة: الرقابة المسبقة وفرت 4 ملايين دينار في 6 أشهر

وطن النهار

قال ديوان المحاسبة انه تعامل مع 1472 موضوعا عن طريق ابداء الرأي فيها خلال الفترة بين 1 أبريل و30 سبتمبر الماضي بقيمة 1?75 مليون دينار.

وأوضحت عضوة فريق اعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في الديوان أنفال البقصمي في بيان صحافي أن الموضوعات الايرادية مثلت نحو 6 في المئة من اجمالي قيمة الموضوعات المعروضة وبقيمة 105 ملايين دينار لنحو 124 موضوعا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأضافت أن أعمال الرقابة المسبقة أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة تقدر بأربعة ملايين دينار خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 50 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بانخفاض نسبته 92 في المئة.

وبينت أن (المحاسبة) أصدر رأيه بعدم الموافقة على 43 موضوعا خلال الفترة المشار اليها بقيمة 88 مليون دينار وذلك لأسباب عدة منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح أو التعاقد بالأمر المباشر.

وذكرت أن الديوان قام برد أوراق 443 موضوعا خلال الفترة المشار اليها من العام المالي الحالي تمثل 30% من اجمالي عدد الموضوعات المعروضة لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بالأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وايضاحات.

