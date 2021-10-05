«نزاهة» شاركت في «سابع» اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد في «الخليجي»

وطن النهار

شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ممثلة برئيسها عبدالعزيز الابراهيم في الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تمت مناقشة عدة مواضيع من أبرزها النظام الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون وتفعيل آلية تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول الخليج العربى.

كما ناقشت مقترحات الأدلة الاسترشادية المقدمة من الدول الأعضاء وجائزة مجلس التعاون للتميز في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.

وترأس اجتماع هذه الدورة الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين.

