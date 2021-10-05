طلال الخالد: العقارات المخالفة تنذر بمخاطر مستقبلية

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن المآسي التي يعيشها القاطنون في الأبنية والعقارات المخالفة في المناطق التي نزورها تنذر بمخاطر مستقبلية جراء البيئة غير الصحية وغير الآمنة للبناء نفسه، لاسيما وأن أغلب المنازل تفتقد إلى شروط الأمن والسلامة.

وأضاف الخالد خلال تفقده لعدد من منازل منطقة الدعية، ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق، ونائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أحمد الشمري «أن ما شاهدناه من تكدس لعمالة وافدة وسكن غير ملائم يفتقد الى أدنى مقومات الحياة الصحية واللائقة»، لافتا الى أن المسؤولية عن تلك الأوضاع المؤلمة مشتركة بين ملاك العقارات وساكنيها اللذين اعتبروا تلك المنازل ملاذا أمناً لهم وبعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية تستوجب استنفار كل الأجهزة المعنية للبحث عن حلول عاجلة لهذا الواقع المؤلم ومواجهة أصحاب العقارات اللذين لا يهمهم الا مصالحهم الشخصية بعيداً عن مصلحة الوطن وسمعته محلياً وعالمياً.

وأضاف الخالد أنه تم إجراء قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف كإجراء أولي ومن ثم نستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات بالتعاون مع جميع الجهات المختصة، ومساعدة أبناء المناطق في الإبلاغ عن العقارات المخالفة.

