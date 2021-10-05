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«البلدي» يناقش توسعة جنوب سعد العبدالله

فايز الزعل
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021

أعلن رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عن عقد جلسة انعقاد غير عادية بعد غدٍ الخميس 7 أكتوبر لمناقشة توسعة مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.
وأكد العتيبي في تصريح صحافي انه ورد للمجلس البلدي طلب المؤسسة العامة للرعايا السكنية بتخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية بمساحة 8.6 كيلو مترات مربعة، لافتا الى انه نظراً لأهمية الموضوع وحرص المجلس بالإسهام في كل ما من شأنه أن يصب باتجاه إيجاد الحلول للقضية الإسكانية تم الدعوة لعقد جلسة غير عادية لاستعراض جدول الأعمال المرفق بالدعوة والتقرير بشأنه.


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