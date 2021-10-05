فيصل النواف: تكثيف التواجد الأمني على الطرق السريعة والتقاطعات

وطن النهار

شدد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف على ضرورة تنفيذ الاستعدادات الأمنية والمرورية بكل حرص ودقة لتقليل الازدحامات المرورية وحماية الطلبة وتجنب الحوادث المرورية.

جاء ذلك عقب جولة ميدانية قام بها النواف بتوجيهات من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لاحدى المدارس وعدد من الطرق والتقاطعات والمحاور الرئيسة والسريعة وغرفة التحكم الرئيسة بالادارة العامة للمرور وغرفة تحكم عمليات المرور بجسر جابر وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 للاطمئنان على انسيابية الحركة المرورية.

وأضاف البيان ان الشيخ فيصل النواف «دعا إلى الحزم في مواجهة اي سلوكيات خطأ على الطرق»، مشددا على ضرورة تقديم المساعدات على الطرق والتعامل مع جميع قائدي المركبات بما يضمن وصول الجميع إلى وجهتهم بسلام.

ووجه بضرورة تكثيف التواجد الامني على جميع الطرق السريعة والتقاطعات الرئيسة والفرعية المؤدية إلى المناطق السكنية التي يوجد في محيطها العديد من المدارس لمنع عرقلة حركة السير وتجنب الوقوف العشوائي امام المدارس.

ونوه بضرورة التواجد الميداني لكل المستويات الاشرافية والقيادية لمتابعة الحالة الامنية والمرورية والتعامل اولا بأول مع اي حالات طارئة والا يقتصر عملها على بداية العام الدراسي فقط.

ودعا اولياء الامور الى ضرورة التوجه مبكرا إلى مدارس ابنائهم تجنبا للازدحام المروري، مشددا على قائدي المركبات ضرورة التعاون مع رجال الشرطة ومستخدمي الطريق وتجنب الوقوف الخطأ خاصة بالقرب من المدارس وتجنب السرعة في القيادة او ارتكاب السلوكيات المرورية الخطأ التي تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق. واعرب النواف عن ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على اداء مهامهم مؤكدا ان نجاح العمل وتحقيق الاهداف المرجوة ينطلق من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد. واشاد بما لمسه من استعدادات وجهوزية سواء امنيا او مروريا او في مجال تطبيق الاجراءات الصحية والاحترازية على الطلبة، مؤكدا ان وزارة الداخلية جاهزة لتقديم اي مساعدات بما يخدم العودة الامنة للطلبة.

