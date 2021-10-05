الإعدام لـ«قاتل زوجته في السالمي»

وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي بتأييد الحكم الصادر بإعدام مواطن قتل زوجته وألقى جثتها في السالمي بين الحيوانات النافقة.

تفاصيل القضية بدأت بتلقي مخفر شرطة الفردوس بلاغاً من مواطنة افادت من خلاله ان ابنتها متغيبة عن المنزل منذ عدة ايام وزوجها اغلق هاتفه النقال ولا يرد على اي اتصال، مشيراً الى انه وفور تسجيل البلاغ شرع رجال المباحث بالبحث عن الفتاه والتحري عن زوجها والذي تبين انه من أرباب السوابق ومطلوب على ذمة قضايا مالية ومتواري عن الأنظار منذ اختفاء زوجته. وقد تمكن رجال المباحث من رصد الزوج وألقوا القبض عليه واقتادوه إلى مكتب التحقيق حيث اعترف بأنه استدرج زوجته عندما شاهدها في جمعية العارضية التعاونية وطلب منها مرافقته لحل خلافات أسرية بينهما وتوجهه بها إلى منطقة بر السالمي وضربها بعصا غليظة على رأسها عدة ضربات حتى أنهى حياتها ووضع جثتها داخل «سليب باق» وألقى بالجثة بين الحيوانات النافقة بعد أن ألقى فوقها كمية كبيرة من الأخشاب. وانتقل رجال المباحث وبعد توثيق اعترافات الزوج القاتل إلى موقع وجود الجثة يرافقهم رجال الادلة الجنائية والطبيب الشرعي ووكيل النائب العام، لافتاً إلى أن رجال المباحث عثروا على الجثة في نفس الموقع الذي حدده القاتل وعثروا كذلك على العصا التي استخدمها بقتل المجني عليها.

