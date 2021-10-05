العتيبي لـ«النهار»: الربط الكهربائي مع العراق قيد الدراسة

وطن النهار

اكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان العتيبي في تصريح لـ«النهار» على ان مشروع الربط الكهربائي مع العراق قيد الدراسة، مشيرا الى ان المشروع يهدف الى الحد من أزمة نقص الطاقة في العراق.

الجدير بالذكر ان العراق اكمل جميع المفاوضات المتعلقة بالربط الكهربائي مع دول الخليج وارسال الاتفاقيات بعد إتمامها بشكل نهائي وجاهزة لتعيين المستشارين المشرفين على تنفيذ الاتفاقية واستكمال تحديد الاسعار ليتم الانتهاء من الاتفاق بشكل نهائي.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت في وقت سابق ان الاتفاق سيبلوره عقد لمدة خمس سنوات بمشروع الربط الخليجي للعراق، مبينة أنه سيعيده الى الاقليم العربي ويدخله سوق الطاقة الخليجي بعد ستة اشهر من توقيع الاتفاقية، موضحه أنها أكملت 86% من التزاماتها تجاه هذا الربط، ومن المؤمل انجاز المرحلة الاولى منه والمتضمنة تزويد العراق بطاقة 500 ميغاواط الى محافظة البصرة العراقية الجنوبية بداية صيف عام 2022.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد وقعت في ايلول سبتمبر عام 2019 اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر، مقسمة على مسافتين: 80 كيلومتراً داخل العراق و220 داخل الكويت حيث سيزود المشروع في حال اتمامه العراق بمئات الميغاواط من الطاقة الكهربائية.

