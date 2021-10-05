«أطباء الأسنان» تحذِّر من هجرة الكوادر الطبية لضعف الرواتب

وطن النهار

أكد رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د. محمد دشتي أن العمل في وزارة الصحة يعد بيئة طاردة، مبينا أن الكثير من الاطباء يتجه للعمل في القطاع الخاص او جهات اخرى في الدولة او الهجرة خارج الكويت او التوجة للعمل التجاري الحر.

وقال دشتي في تصريح له «هناك تساؤلات حول السبب في هذا الأمر، ويتمحور السبب الرئيس في ضعف راتب الطبيب مقارنة في حجم المجهود والمسؤوليات الملقاة على عاتقة والتنازلات الاجتماعية والعائلية والأضرار الصحية والجسدية بالاضافة الى المخاطر التي يتعرض لها الطبيب، ناهيك عن التعرض بشكل مستمر للتعدي اللفظي او الجسدي، علاوة على ذلك المجهود المبذول من الطبيب طوال مسيرة عمله وسنوات حياته من خلال التعليم المستمر ومواكبة التطورات العلمية والطبية».

وأضاف، شهدنا جميعا الدور الرئيس الذي قام به القطاع الطبي في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة والمخاطر المحدقة وكيف كان هو حائط الصد الاول لهذا الوباء الذي راح ضحيته العديد من الطواقم الطبية دون تقدير مادي يذكر وهم مكافأة الصفوف الأمامية التي للأسف تعتبر بمثابة ابرة مخدر غير منصفة، فالمكافأة تقريباً شملت جميع قطاعات الدولة ولا تحمل اي طابع من العدالة او المساواة او التقدير للجهود المتفاوتة المبذولة في هذة الازمة الصحية، اما سكوت الأطباء عن المطالبة بزيادة الرواتب في تلك الفترة جاءت من باب المسؤولية والالتزام بالعمل الانساني والذي يعتبر جزء من أخلاقيات مهنة الطب، ولكن هذا الشيء لا يعني ضياع حقوق العاملين في هذا المجال فالطبيب الذي يعتقد الكثير بأنه من ذوي الدخول الأعلى في الدولة قد يكون مقارب بل اقل في كثير من الأحيان من مرتبات الكثير من المهن كالمهندسين والممرضين والمدرسين والعسكريين والمحاسبين وغيرهم مع احترامنا وتقديرنا لجميع الوظائف والقطاعات والمهن والتي بلا شك تستحق هذه المرتبات واكثر.

ولكن هناك بعض الحقائق يجب الالتفات لها بان راتب الطبيب عند التعيين لا يتجاوز الـ 1700 إلى 1800 دينار وقد يظل لما يقارب 17 عاماً على هذا الحال ما لم تسنح له الفرصة بالحصول على قبول لاستكمال الدراسات التخصصية العليا والتي قد ينالها ما لا يتجاوز الـ20 % فقط من اجمالي الخريجين سنوياً والتي هي اساساً تعتبر مجهود اضافي وعدم استقرار وظيفي واجتماعي ناهيك عن صعوبات ومعوقات الحصول عليها، علاوة على ذلك فان راتب الطبيب معرض للتهديد والنقصان في اي لحظة فعند خروج الطبيب باجازة سنوية او طارئة او مرضية يتم خصم بدل الخفارة منه حتى وان قام بعمل وتطبيق هذه الخفارة واذا ما خطر على بال الطبيب او قدر له الاقتران والزواج من طبيبة او العكس فانه يتم خصم 400 دينار على الأقل من بدل السكن المشمول بالكادر المالي، وللأسف حين علمنا باقرار بعض العلاوات قبل قرابة الـ8 سنوات وكانت 4 علاوات متدنية القيمة لا تتجاوز الـ35 ديناراً وهي بدل الخطر والضوضاء والشاشة والتلوث اكتشفنا بأن صيغة اقرارها لا تشمل اي طبيب كويتي وانما هي للأطباء الوافدين فقط.

واختتم دشتي بتقديم تهنئة للممرضين والعسكريين بالزيادات التي اقرت لهم الشهر الماضي، معربا عن أمله ان يتم انصاف الأطباء في القريب العاجل، وعدم ترديد الحجة المشهورة في كل مطالبة للأطباء بأن الوضع المالي للبلد لا يسمح فهذا «كلام مأخوذ خيرة».

