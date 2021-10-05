وزير التربية واصل تفقد المدارس

وطن النهار

واصل وزير التربية د. علي المضف، امس جولاته التفقدية للتأكد من جهوزية المدارس والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية، حيث تفقد مدرسة الشجاع بن الأسلم الثانوية بنين التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، وكذلك مدرسة مريم بنت طارق المتوسطة بنات التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، واطلع على عملية سير العمل وآلية تنفيذ الاشتراطات المطلوبة.

واستقبلت المدارس امس، الدفعة الثانية من الطلبة بحسب خطة الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث التشديدات في تطبيق الإشتراطات الصحية الواجب اتباعها لضمان تحقيق العودة الامنة، في حين شهد بكاء عدد من الطلبة غير المحصنين الذين تأخر عليهم نتائج فحص الـ pcr، في ظل رفض الادارات المدرسية بدخولهم المدارس.

من جانبه، اشادت وزارة الصحة بجهود تطبيق الاشتراطات الصحية في المدارس ورياض الاطفال وفق ما ورد في الخطة المعدة سلفا مع بداية العام الدراسي الجديد بمشاركة وزارتي الصحة والتربية وجهات الدولة المعنية وأولياء الأمور لتحقيق العودة الآمنة للدارسة.

وقال وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا في تصريح صحافي عقب تفقده عدد من مدارس منطقتي العاصمة والفروانية التعليميتين وذلك لمتابعة جهوزية العيادات المدرسية والاطمئنان على تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها لضمان سير العملية التعليمية خلال استقبال الطلبة ان وزارة الصحة مستمرة في تقييم الأوضاع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية.

ودعا «الهيئات التدريسية والفئات العمرية المشمولة بالتطعيم من الطلبة الى المبادرة لتلقي اللقاح حرصا على صحتهم وسلامتهم وسلامة العاملين في المنظومة التعليمية» متمنيا لهم جميعا موفور الصحة والسلامة.

