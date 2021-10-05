«الصداقة الكويتية» أطلقت حملة لدعم محتاجي غسيل الكلى

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الكويتية الانسانية أحمد الصراف عن بدء انطلاق حملة خيرنا في كويتنا لدعم محتاجي غسيل الكلى بالكويت، وأشار الى انه قد تمت مخاطبة وزارة الشؤون لتنفيذ الحملة وقد وافقت الوزارة بمنح الجمعية ترخيصاً يبدأ في الفترة من الثالث من اكتوبر الحالي وحتى الثلاثين من الشهر نفسه.

واكد مدير عام جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية خالد بن سبت على اهمية دعم هذه الحملة التي تستهدف ما يقارب من الف حالة غسيل للكلى في مختلف مستشفيات الكويت من المرضى المعسرين من المواطنين والمقيمين

واهاب اهل الكويت وكل من يقيم على ارضها ضرورة دعم هذا المشروع الإنساني الذى يرفع عن المرضى المعسرين معاناة توفير الرسوم المرتفعة لعملية غسيل الكلى والتي تعتبر بمثابة حياة او موت لمن يعاني من الفشل الكلوي.

واضاف ان التبرع بأي مبلغ حتماً سيسهم في علاج مرضى غسيل الكلى و التخفيف من معاناتهم.

واشار بن سبت انه يتم استقبال المتبرعين من خلال الاتصال بالجمعية او عن طريق الكى نت بموقع الجمعية الالكتروني او عن طريق الاستقطاعات البنكية، علماً بأن الجمعية لا تستقطع اي نسبة من التبرعات و ان كامل مبلغ التبرع يذهب لمن يحتاجه في هذا المشروع.

ووجه بن سبت الدعوة لفاعلي الخير من اهل الكويت ومن المؤسسات والافراد دعم هذا المشروع الإنساني داخل الكويت.

