«حماية البيئة» شاركت في أسبوع التغير المناخي والأحيائي

وطن النهار

أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن مشاركتها في حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 المقام حاليا في دبي يعكس اهتمام الدولة بجهود منظمات المجتمع المدني والعمل التطوعي إبرازا لدورها في إنماء قطاعاتها التخصصية، لافتة إلى ان مشاركتها في المعرض تدخل ضمن المشاركة الرسمية للكويت، معلنة أن جناحها يشهد إقبالا كبيرا من زوار المعرض من الضيوف والجمهور العام.

وبينت الإعلامية ياسمين الرامزي عضو الجمعية وعضو الوفد أن «حماية البيئة» شاركت في فعاليات الأسبوع الأول «أسبوع التغير المناخي- والتنوع الأحيائي»، والذي تزامن إطلاق فعالياته مع الإيذان ببدء مراسم حفل افتتاح المعرض بحضور عالمي لرؤساء دول وحكومات ووزراء وخبراء دوليين وآلاف الزوار وملايين المتابعين عبر شاشات الفضائيات ووسائط التواصل، مشيرة إلى أن الجمعية تستعرض في جناحها مظاهر من التنوع الأحيائي في الكويت عبر إبراز سلسلة توثيق الحياة الفطرية التي تقدمها الجمعية خلال سبعة مواسم متواصلة وتتناول عروضها تقديم برامج «كل يوم طير، كل يوم نبتة، كل يوم سمكة، كل يوم يال بجزئيه، كل يوم كشتة بجزئيه».

