المزيني: تقنيات ذكية لتشغيل أنظمة توزيع المياه

وطن النهار

أطلقت جمعية المياه برنامجها التدريبي الدولي «تشغيل أنظمة تزويد المياه» افتراضيا عبر تطبيق زوم بالتعاون مع منظمة «جرين وييف» الدولية للاستدامة المائية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحضور مشاركين من موظفي ومهندسي الصيانة ومديري المياه من وزارات الدولة والقطاع الخاص في الكويت وبمشاركة اكاديمية لخبراء مياه عرب في كل من السعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والأردن والمغرب وتونس والجزائر والسودان وسورية ولبنان وفلسطين.

وأكد رئيس الجمعية د. صالح المزيني خلال تدشينه البرنامج أن «توفير تقنيات ذكية وأساليبها له دور في استدامة مياه الشرب وتمديداتها من خلال شبكة توزيع المياه، وأن شبكة تشغيل أنظمة تزويد المياه وأنظمتها أحد أهم عناصر إدارة خدمات مياه الشرب ويدخل في عملية توزيع المياه سلسلة من الإجراءات الذكية التي تقوم بها الجهات المعنية والتي تعتمد على بيانات تفصيلية عن كمية المياه المنتجة وكميات المياه المستهلكة من قبل المشتركين بالخدمة».

وأوضح أن «النمو التنموي والاجتماعي وزيادة عدد السكان له أثر كبير على طلبات توفير مياه الشرب ويلقي ضغطا كبيرا على شبكات توزيع مياه شرب ما ينتج عنه ضرورة البحث عن حلول ووسائل وإجراءات كفيلة بتحسين توزيع وتشغيل أنظمة تزويد المياه»، لافتا الى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه عمليات إنتاج وتشغيل وصيانة مياه الشرب في الكويت وتصنيفها كأفضل مياه شرب على مستوى الوطن العربي بشهادة من منظمة الصحة العالمية، واضاف: أن «وزارة الكهرباء والماء تولي أهمية كبيرة لعملية مراقبة مواقع توزيع مياه الشرب وإدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية التابعة لها، بالإضافة إلى الإشراف اليومي على متابعة مراحل المياه بعد انتاجها من محطات التقطير إلى حين وصولها إلى مواقع تخزينها ثم إعادة توزيعها عن طريق الضخ أو الانسياب الطبيعي إلى المستهلكين»، واشار الى أن شبكة توزيع المياه تفي باحتياجات المواطنين مع الحفاظ على حصة الاحتياطي العام ضمن خطة بعيدة المدى تم إعدادها لهذا الغرض.

