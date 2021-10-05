المراد: ذكاء الصقور الحرة.. لا يُستهان به

وطن النهار

حرص المواطن الخليجي على هواية القنص واقتناء الطير الحر منذ قديم الزمان لتصبح احد طرق العيش في الماضي ووسيلة للبقاء الى هواية ووسيلة للترفيه وموروثا مرتبطا في المنطقة، وباتت أسعارها غاليه وترصد لها الميزانيات العالية ليتجهوا بها الى السفر للعديد من الدول العربية والأجنبية والبقاء في الصحراء اياما وليالي للظفر بحبارى او طائر يستحق الصيد ولايجنون سوى متعه ومرح خاصين في هذه الهوايه.

بدوره قال الهاوي في القنص والصقور عبدالعزيز صبيح المراد وهو احد الشباب العاشقين للصقور وتربيتها الى جانب القنص في بعض الاماكن التي يتواجد بها طيور الصيد ان هواية القنص والطير ارتبطت معي منذ الصغر حينما عشت طفولتي مع والدي ما بين الصحراء والمدينة فتعلقت بهواية القنص أو الصيد بالصقور خاصه وانها رياضة تراثية ارتبطت بالآباء والأجداد.

واضاف المراد أن صحراء الكويت تعتبر نقطة عبور لكثير من الطيور المهاجرة التي يبحث عنها الصقار، مثل طائر الحبارى وطائر الكروان، لكن كثيرا من الصقارين يتجهون لممارسة هوايتهم بالدول المجاورة لخصوبة أراضيها وتوافر الصيد بها وكثرة المساحات البرية.

وإليكم اللقاء:

? كيف تعلقت مشاعرك بهواية الصقور والمقناص؟

? مهنة الصيد بالصقور تراث الآباء والأجداد منذ القدم، لذلك تجد لها حبا واقبالا كبيرين، من هذا الجيل واهتماما وحرصا على المحافظة عليها، رغم الصعوبات التي يواجهها الصقارون بسبب التصحر واختفاء المساحات الخضراء، مشيرا الى أن صحراء الكويت تعتبر نقطة عبور لكثير من الطيور المهاجرة التي يبحث عنها الصقار، مثل طائر الحبارى وطائر الكروان، لكن كثيرا من الصقارين يتجهون لممارسة هوايتهم في الدول المجاورة لخصوبة أراضيها وتوافر الصيد بها، ووجود المساحات البريه الشاسعة.

هجرة

? متى تكون فترة عبور الطيور وموسم هجرة الصقور؟

? تبدأ فترة العبور وموسمها من اول سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر وهو موسم هجرة الصقور، حيث تهاجر الصقور الحرة مثل القرناس من روسيا وتركيا وتركمستان الى السعودية والأردن وسورية، وتهاجر من أوروبا الى مصر وليبيا والسودان، ومن باكستان والهند وأفغانستان الى الصين ومنغوليا، ويستمر الصياد في الصيد الى بداية موسم البرد، وفي هذه الرحلة يكون القناص مجهزا بالعدة والعتاد للرحلة التي تستغرق شهورا حتى يصطاد الطيور الثمينة والنادرة، فهذا الأمر يتطلب الخبرة والدراية بأنواع الصقور الحرة التي قد يصطادها فهي ذكية لا يستهان بها.

? كم يصل سعر الصقر في هذه الظروف؟

? حسب نوعية الطير وهنا يفرض سعره بالجوده وقد تصل صفقة بيع صقر الى عشرات الالاف من الدنانير واكثر وهكذا تكون مستمره خلال الموسم ويعتبر الحر هو أفضل أنواع تلك الصقور وأكثرها صبرا وتحملاً للجوع ومقاومة الأمراض ويتميز بسرعة انطلاقته التي تصل الى 250 كم في الساعة فيما يعتبر الأشرس بالهجوم.

الحرار

? ماهي أنواع الصقر الحر؟

? أنواع الصقور الحرار مختلفه من حيث شكلها ولونها ولكن اتفقوا على الأنواع المنتشرة في الجزيرة العربية وهي الصافي وهو ما صفى وجهه من الدعوج وظهره من الهوادي أو الرقاط وذناباه من الدقوق أو الرقاط كما يقولون وياتي بعدة الوان صافي، أشعل، صافي أشقر، صافي حمر، وهناك الشـامي وهو ما اختلت فيه صفة من صفات الصافي، وهناك الفارسي وهو ما كان في ريش جناحه أو ما يسمى (ريش السبق) وتكون دقوق دائرية الشكل منتظمة التوزيع على طول ريش السبق في الطير (وتسمى دق فارس أو شد فارس) وهي التي تميز فصيلة الطير، وتتعدد ألوانه مثل (فارسي حمر، فارسي أشعل، فارسي أشقر) ويكون منه فارسي صافي وهو ما صفى وجهه وظهره وذناباه مع وجود شد فارس، والجرودي: وهو طير أرقط من فصيلة الحرار يكون رقاطه منتتظما بلونين مختلفين على كل ريش الظهر من رأس المنكب الى الذنابة متبادلا بين اللونين ويكون بخطوط عرضيه وألوانه: (جرودي حمر، جرودي أشعل، جرودي أشقر) مع ثبات وجود الرقاط في الظهر، وأما الأبيض: وهو لون من ألوان الطير الحر وهو الأكثر رغبة وقيمة عند الصقارين ويكون: (صافي أو شامي أو فارسي أو جرودي مع ثبات الرقاط في الظهر بالنسبة للجرودي ولكن لونه يغلب عليه البياض. كل فصيله من هذه الفصائل لها ألوان مختلفة وهي تُحدد حسب غتار اللون وجهامه في الطير ويُقال أحيانا طير مغتر أو مجهم أو عادي أو شرس.

? حدثنا عن المربط؟

? يبحث الصقار دائما عن المرابط المتميزة في العناية للصقور في وقت الصيف، من حيث نظافة المكان وطرق الوقاية والعلاج، وكذلك الاهتمام باطعام الصقر ما له الأثر الكبير عليه لتجديد ريشه في الوقت المناسب، وهذا ما يتمناه الصقار فأسعار المرابط تتراوح ما بين 200 الى 300 دينار في موسم الربط الواحد وهي متوفره بالكويت.

الوحش

? ما غذاء الصقر؟

? يتغذى الصقر الحر على طيور الدخل والحمام عندما يكون بريا أي مسماه الذي يطلقون عليه الصقارين وحش، ولكن مع التدريب والممارسة يستطيع الصقر الحر الانقضاض على الكراوين والحباري والأرانب، واذا كان الصقار متمرسا ومحترفا يستطيع تدريب هذا الصقر على الانقضاض وأكل الغزلان حيث تصل سرعة انطلاقته 300كم/ساعة وتعتبر هذه السرعة أضعاف سرعة الغزال ولكن أكثر صقارين هذه الطيور يدربون صقورهم على الحباري والأرانب لأنها أكثر الحيوانات الموجودة في الجزيرة العربية في السابق؛ حيث تعرضت الحباري والأرانب البرية الى الصيد الجائر ما هدد بانقراضها.

? ما مناطق الانتشار للصقور؟

? يستوطن الحر في سورية وأواسط أوروبا وأسيا والصين. يهاجر في الشتاء جنوبا الى شمال أفريقيا وشبة الجزيرة العربية وشمال باكستان والهند وايران.

? حدثنا عن مقناص الصقور (شبك الصقور) وموسم طرح الصقور في الوطن العربي؟

? يبدأ التحضير للمقناص لدى الطواريح قبل الموسم بشهر او اكثر حيث يجهز الطواريح الاشياء التي يحتاجونها خلال الموسم الذي يدوم حوالي ثلاثة اشهر واكثر ويبدأ الموسم من بداية شهر 9 الى بداية شهر 12 ميلادي من كل عام حيث تبدأ الصقور والشياهين بالهجرة السنوية لها، التي تمر خلالها بالعديد من الدول العربية، يقوم الطواريح او القوانيص بتحضير ما يحتاجونه في هذا الموسم الذي ينتظرونه بفارغ الصبر.

عدة المقناص

? ما اهم الاشياء التي يحتاجها الطاروح في المقناص؟

? تجهيز الخيام والمخيم بالكامل من خيم وعدة للطبخ وعزبة كاملة وتجهيزها بما يكفي لوقت طويل واجهزة الاتصال وبقية الاشياء المهمة بالنسبة للمخيم، الى جانب تجهيز شبك الصيد قبل فترة طويلة من المقناص حيث يقوم الطواريح بتجهيز الشبك بأنواعة (شبك الحمام، وشبك للفري، وشبك للعصفور، وشبك للجربوع، وشبك للقطا، وشبك للقمري) ويحضر شبكة ارضية (مناشبيه) ويحضر قرشع (قفص يوضع به جربوع او عصفور) ويحضر نقل (عبارة عن شبكة تعلق بجارح اخر وفيها ريش) ويحضر طير شبك وثقالات في حالة رمي طريدة صغيرة للصقر او الشاهين، كما عليه ايضا تجهيز عدد كبير من الحمام والفري والقطا والجرابيع والعصافير والقمري يجب التنويع للطير في حال لم يرغب بالحمام وتجهيز اي من الجوارح يكون جاهزاً للنقل في حال الحاجة له اثناء عملية الطرح، اضافه الى تجهيز عدة اضافية للطوارىء للسيارة وجهاز دربيل جيد وبرقع وقماط للطير وطقم سبوق توضع دائما في السيارة ولاننسى بندقية الصيد لحماية الطير من هجوم الجوارح الاخرى.

? ما افضل طريقة مقناص للصقور وأفضل الاوقات للمقناص اليومي؟

? هناك وقت للقنص في الصباح مع الفجر وذلك لان الطير او الشاهين يكون جائعاً وتستمر الطلعة حتى الضحى، وهناك فترة العصر وتكون قصيرة جدا وذلك حتى غياب الشمس وفي حال الحصول على صقر يجب ان يثبت موقعه ثم ياتيه فجرا ويكون جائعاً لسهولة صيده.

