«المشروعات السياحية» تتباهى بتحديث حفرة!

مال وأعمال

استغربت مصادر مطلعة لـ«النهار»، اصرار الحكومة على المضي قدماً في دعم شركة المشروعات السياحية بربع مليار دينار، رغم انجازاتها الصفرية، موضحة ان ذات العقلية الادارية والمالية لن تغير شيئاً، سوى انها قد تشكل خطراً على المال العام.

وقالت المصادر، ان الحاجة ملحة لتنويع الدخل في ظل الظروف الحالية، ويجب الاستعانة بكوادر لديها روح الابداع والمبادرة والقابلية للتطوير التنموي.

واستشهدت المصادر بوثائق زودت «النهار» بنسخة منها، على لسان شركة المشروعات السياحية نفسها، تتباهى فيها بتحديث حفرة، معتبرة ذلك انجازاً لا يضاهى، فضلا عن تطوير متجر هدايا وتقديم خصومات للخريجين.

ووفقاً للوثائق تقول شركة المشروعات السياحية: انه على الرغم من ان مرافق الشركة بشكل عام قد مضى على انشائها ما يزيد على 40 عاماً الا ان حصيلة اعمال المرافق كانت كالتالي:

حصيلة عمل مرفق أبراج الكويت: استضافة الوفود الرسمية والوفود التجارية، استقبال الزيارات المدرسية (طلاب وطالبات مدارس الكويت)، باقات وخصومات للخريجين من المدارس والجامعات، استضافة دروس اليوغا في ابراج الكويت عند شروق الشمس، استضافة دورس رسومات فنية في أبراج الكويت، تجهيز المطاعم وعمل ترتيبات تتوافق مع ارشادات التباعد «فترة كورونا»، تطوير متجر بيع الهدايا التذكارية والتحف ذات صلة بالكويت، استضافة مؤتمرات TEDx العالمية لعامي 2018 و2019 التي تهدف لتعريف ونشر الأفكار الجديدة والمتميزة للعالم، المشاركة المجتمعية بالعيد الوطني وعيد التحرير على شاشات الأبراج وكذلك المشاركة الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة، ورسائل مجتمعية في مختلف المجالات، انشاء اشارات ارشادية تعمل بالطاقة الشمسية في مواقف السيارات، انشاء شبكة امنية متقدمة من الدوائر التلفزيونية المغلفة CCTV، حصول ابراج الكويت على تصنيف ISO2000.

أما عن حصيلة عمل مرفق الشواطئ والأندية البحرية للسنوات الثلاث السابقة فقالت الشركة كانت كالتالي: انشاء ديوانية لاعضاء المراسي بنادي الشعب البحري ونادي اليخوت، تركيب بوابات الكترونية في بعض المرافق وتطبيق الدخول بالبطاقات الممغنطة، تحديث اللوحة الرئيسة للكهرباء وزيادة الأحمال الكهربائية بنادي اليخوت، إعادة تحديث حفرة التصعيد والتنزيل للقوارب بورشة نادي اليخوت، توفير الأمن والسلامة في بعض المرافق بتزويدها بنظام كاميرات للمراقبة «CCTV»، استحداث بعض الألعاب الترفيهية بشاطئ العقيلة، شراء رافعة لإصلاح القوارب بنادي اليخوت وهي ذات مواصفات فنية عالية جدا، مشاركة فريق الكويت البحري باقامة بطولات بحرية وفعاليات مميزة بنادي الفحيحيل البحري، استضافة وتنظيم بطولة نادي الرياضات البحرية للدراجات المائية «سباق القدرة والتحمل».

وعن حصيلة عمل مرفق الواجهات البحرية للسنوات الثلاث السابقة فكانت: حصول مدرسة تعليم SEAL بمجمع أحواض السباحة على عضوية المنظمة الاسترالية الدولية للسباحة، حيث يتم تدريب الفئات العمرية المختلفة وفقاً للمعاير الدولية للسباحة مع تزويدهم بشهادات دولية معتمدة، تطوير دورات المياه على امتداد الواجهات البحرية وداخل مرفق الجزيرة الخضراء، استحداث لعبة الكيبل بارك داخل الجزيرة الخضراء، استحداث 4 دورات مياه ذكية على امتداد الواجهة البحرية، تم اعادة طرح 20 موقعا للاستثمار على امتداد الواجهة البحرية، تزويد المرافق التشغيلية بأنظمة رقابة عالية الجودة لمتطلبات الأمن والسلامة، استحداث ألعاب خشبية جديدة في الجزيرة الخضراء كخدمة ترفيهية عامة للرواد من فئات الأطفال، استحداث نشاط تأجير دراجات هوائية بالجزيرة الخضراء.

وحول الموعد المتوقع لإعادة فتح المدينة الترفيهية بعد اغلاق من اجل التطوير طال أكثر من اللازم وتبني الديوان الأميري للمشروع من حيث المسؤولية والمتابعة والإنجاز قالت الشركة «ليس لدى شركة المشروعات السياحية علم بالموعد المتوقع لاعادة افتتاح المدينة الترفيهية، حيث انه نظراً للرغبة السامية لحضرة سمو أمير البلاد الراحل في الاسراع بتنفيذ مشروع تطوير المدينة الترفيهية واتخاد الاجراءات اللازمة للانتهاء منها، اصدر مجلس الوزراء قراره رقم (385) لسنة 2019 في «ثانياً» منه والتي نص على «تكليف الجهات المعنية بنقل وتخصيص أرض مشروع المدينة الترفيهية المتكاملة الى الديوان الأميري، وازالة كل معوقات المشروع». وانفاذا لقرار مجلس الوزراء تم تسليم المدينة الترفيهية الى وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة بحضور ممثل عن الديوان الأميري وذلك بموجب محضر التسليم المؤرخ 23/1/2020».

