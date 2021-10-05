«المركزي»: 2.6 % انخفاضاً في السيولة المحلية

مال وأعمال

أظهرت ارقام صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 0?2 في المئة في شهر اغسطس الماضي على اساس شهري ليبلغ نحو 38?8 مليار دينار (نحو 128 مليار دولار) مقابل 39.902 مليار دينار (132.727 مليار دولار) في اغسطس 2020.

ويشار الى ان عرض النقد بمفهومه الواسع يشمل كلاً من النقود الجارية والحسابات وودائع الأجل وحسابات التوفير. وقالت ادارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول احصائية ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0?9 في المئة في شهر اغسطس الماضي لتبلغ 35 مليار دينار (نحو 115?5 مليار دولار).

وأضافت ان ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 7?7 في المئة لتبلغ ملياري دينار (نحو 6?6 مليارات دولار) في حين استقر اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) عند 2?9 مليار دينار (نحو 9?6 مليارات دولار).

وأوضحت ان اجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 1?4 في المئة ليسجل 73?8 مليار دينار (نحو 244 مليار دولار) موضحة ان صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 2?4 في المئة ليبلغ 5?9 مليارات دينار (نحو 19?4 مليار دولار).

وذكرت ان ودائع لأجل لدى (المركزي) قفزت في يوليو الماضي بنحو 20?5 في المئة لتبلغ 2?2 مليار دينار (نحو 7?3 مليارات دولار) في حين ارتفعت ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 0?7 في المئة لتبلغ 41 مليار دينار (نحو 135 مليار دولار).

وكشفت الاحصائية ان قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتهم المختلفة بلغت في اغسطس الماضي 2.10 مليار دينار، مقارنة بـ2.34 مليار دينار بالشهر ذاته من العام السابق، بتراجع 10.26%. وبينت ان النقد المتداول والمسكوكات في اغسطس الماضي توزع بين 2.07 مليار دينار اجمالي اوراق النقد المتداول، و30.36 مليون دينار قيمة المسكوكات.

ولفتت الى ان متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 1?375 في المئة في حين قفز تمويل الواردات الكويتية 26?9 في المئة في اغسطس الماضي على اساس شهري لتبلغ 603 ملايين دينار (نحو ملياري دولار) في حين استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار عند 300 فلس.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع اضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.

