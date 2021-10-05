1.13 % نمواً في احتياطي الكويت الأجنبي

مال وأعمال

تراجعت قيمة الاحتياطي الرسمي للكويت خلال شهر اغسطس 2021 بنسبة 7.17% على اساس سنوي، بضغط رئيسي لانخفاض العملة الأجنبية والودائع بالخارج، وذلك حسب الاحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي

وسجلت قيمة الاحتياطي الرسمي للكويت 13.382مليار دينار (44.513 مليار دولار)، مقابل 14.415 مليار دينار (47.949 مليار دولار) في اغسطس عام 2020.

وشهريا، ارتفعت قيمة الاحتياطي الكويتي 1.13%، اذ كانت تبلغ في يوليو 2021 نحو 13.232 مليار دينار.

وتأثر الأداء السنوي لاحتياطي الكويت بشكل رئيس بسبب انخفاض بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنسبة 9.32% الى 12.293 مليار دينار، مقارنة بـ13.557 مليار دينار في اغسطس 2020.

وفي المقابل ارتفعت حقوق السحب الخاصة في اغسطس الماضي بنسبة 1.77% الى 573.4 مليون دينار، مقابل 564.4 مليون دينار في الشهر المناظر من العام الماضي.

وسجل وضع الاحتياطي لدى الصندوق 236.3 مليون دينار، بنمو 22.92% عن مستواه في اغسطس 2020 البالغ 214.2 مليون دينار.

يشمل وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي اي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك اقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي. وواصلت القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية «بنك الكويت المركزي»، وتحتفظ به كأصول احتياطية. كما استقر بند اوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.

