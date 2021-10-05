التباين يسيطر على البورصة

مال وأعمال

اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها علي تباين مع انخفاض مؤشر السوق العام 1?1 نقطة ليبلغ مستوى 6878?42 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?02 في المئة.وتم تداول كمية اسهم بلغت 534?5 مليون سهم تمت عبر 16597 صفقة نقدية بقيمة 55?7 مليون دينار (نحو 172?6 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14?3 نقطة ليبلغ مستوى 5662?7 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?25 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 464 مليون سهم تمت عبر 12909 صفقات نقدية بقيمة 36?11 مليون دينار (نحو 111?9 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7?7 نقاط ليبلغ مستوى 25ر7497 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?1 في المئة من خلال 3688 مليون سهم تمت عبر 3688 صفقة بقيمة نقدية بلغت 19?9 مليون دينار (نحو 60?7 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 16?5 نقطة ليبلغ مستوى 5922?14 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?28 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 340?7 مليون سهم تمت عبر 7597 صفقة نقدية بقيمة 27 مليون دينار (نحو 8?7 ملايين دولار). وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة الخدمات المالية بنمو نسبته 0.38%، بينما تراجع 7 قطاعات اخرى يتصدرها التكنولوجيا بنحو 3.85%، في حين استقر قطاع المنافع وحيداً.

وجاء سهم «وثاق» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 17.42%، فيما تصدر سهم «رمال» القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 12.11%.

وتصدر سهم «عقارات الكويت» نشاط نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 4.18 ملايين دينار مرتفعاً بنسبة 1.94%، بينما تصدر سهم «آن ديجيتال» نشاط الكميات بتداول 66.44 مليون سهم مرتفعاً بنحو 10.71%.

