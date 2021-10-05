«الصالحية» وقَّعت اتفاقية تمويل بـ 15 مليون دينار مع بنك إسلامي

مال وأعمال

أعلنت الصالحية العقارية عن توقيع الشركة على اتفاقية تمويلات ائتمانية مصرفية بقيمة 15 مليون دينار ولمدة 7 سنوات، مع احد البنوك الاسلامية في الكويت.

وقالت «الصالحية» في بيان للبورصة ان التمويل سيتم سداده خلال مدة 6 سنوات بعد فترة سماح مدتها عام من تاريخ توقيع الاتفاقية. وأوضحت الشركة ان المبلغ سيتم استخدامه في تمويل متطلبات النفقات الرأسمالية والتطوير العقاري.

وبينت انه سيتم رسملة كلفة التمويل من اتفاقية التمويلات الائتمانية المصرفية عند استخدام مبلغ التمويل في تمويل متطلبات النفقات الرأسمالية والتطوير العقاري. وأضافت انه سيتم الاعتراف بأي جزء مُستخدم من التسهيلات في تمويل انشطة الشركة كتكاليف تمويل اسلامي في قائمة الأرباح والخسائر.

