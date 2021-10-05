«بيتك كابيتال» ترتب إصدار صكوك استدامة لصالح «بيتك تركيا»

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبدالعزيز المرزوق أن الشركة نجحت في ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح «بيتك تركيا» ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 350 مليون دولار، ويعتبر الإصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسه مالية إسلامية ، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال، وسيتم استخدام متحصلات الإصدار في تمويل المشاريع المستدامة ذات الأنشطة الخضراء والمشاريع ذات المنافع الاجتماعية وفقا لإطار التمويل المستدام.

وأوضح المرزوق فى تصريح صحافى بأن «بيتك كابيتال» قامت بدور المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك بالإضافة إلى أحد مديري الاكتتاب الرئيسين للإصدار، والذي شهد طلباً كبيراً من مستثمرين اقليميين ودوليين تجاوز عددهم 180 مستثمرا، حيث بلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد عن 12 ضعفا، وتجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار أمريكي ، وتم إصدار الصكوك بعائد 6.125% سنويا ، وقد تم إدراجها في سوق ايرلندا للأوراق المالية.

ونوه إلى أن مدة الإصدار 10 سنوات و3 شهور من تاريخ الإصدار، مع وجود خيار استرداد الصكوك بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار، حيث حصد الإصدار تغطية كبيرة في وقت قياسي مستقطبا المستثمرين من المنطقة وحول العالم ، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المنتج الشرعى الذى يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للشركات والحكومات والمشاريع التنموية الكبرى، مشيرا إلى أن «بيتك كابيتال «حرصت على تحقيق تغطية متوازنة ومتنوعة وشاملة للإصدار، بما يحقق بناء علاقات ثقة وتعاون مع المستثمرين وضمان أقصى انتشار وأكبر إقبال على منتج الصكوك.

ويعتبر الاصدار إضافة جديدة إلى سجلات «بيتك تركيا» في سوق الصكوك ، واستمرارا لسلسلة الإصدارات الناجحة التي قام بها، والتي تساهم بصورة كبيرة في نمو البنك ، وتعكس قدرته على استقطاب الأموال من الأسواق العالمية ، الامرالذي يؤكد الثقة في متانة وضع البنك وخططه التوسعية.

وينسب إلى «بيتك تركيا» الفضل بإصدار أول صكوك دولية لمؤسسة تركية في عام 2010 ، وفتح باب إصدارات الصكوك للبنوك والمؤسسات التركية ، تَلَتْهٌ إصدارات عديده بالدولار وإصدارات رأس المال للشريحتين الأولى والثانية بالإضافة إلى إصدار بعملة الرينجيت الماليزي في عام 2015 من خلال إنشاء برنامج للصكوك بقيمة 2 مليار رينجيت، وساهمت هذه الإصدارات في ترسيخ مكانة «بيتك تركيا» في سوق الصكوك العالمي ، وحيازته اهتمام المستثمرين فى أنحاء العالم.

كما يعزز هذا الإصدار الدور البارز لـ «بيتك كابيتال» في أسواق رأس المال والصكوك، ويؤكد الثقة التي يوليها المصدرون للشركة والخبرات والكفاءات والإمكانات لديها ، التي تساهم بتحقيق النتائج الإيجابية لعملائها من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، ويعزز ريادة مجموعة «بيتك» ودورها المتميز في إدارة وترتيب اصدارات الصكوك.

